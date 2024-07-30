E-ticaret şirketlerine 230 milyon TL para cezası

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Bakanlık, altı aylık süreçte tüketici başvuruları doğrultusunda incelemeler yaptıklarının altını çizdi. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını teminen başta tüketicinin bilgisi ve onayı olmaksızın ürünün stokta bulunmadığı gerekçesiyle yapılan sipariş iptalleri olma üzere satın alınan ürünlerin mevzuatta belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi ve bu sürelere uyulmaması, tüketiciler tarafından feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin süresi içerisinde yapılmaması gibi nedenlerle doğan mağduriyetlerin yoğunlaştığı hususlarda inceleme ve denetimler yapıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu kapsamda; 2024 yılında denetlenen 42 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 40 firma hakkında yaklaşık 230 milyon Türk lirası idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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Bunlarla birlikte yedi firmanın faaliyetlerinin ise dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmesini teminen inceleme raporlarına ek olarak soruşturma raporu hazırlandığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları’na intikal ettirildiği bilgisi de verildi.