E-ticaret sektörü 4 kat hızlı büyüdü

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, söz konusu forumun Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği olduğunu vurguladı. Koronavirüs salgınının pek çok sıkıntının yanı sıra yeni fırsatlar da getirdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, on yıllar alacak teknolojik dönüşümün 1 yılda yaşandığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, dijitalleşme ve e-ticaretin, tüm dünyada öne çıktığına dikkati çekerek, Türkiye’de e-ticaret hacminin, geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 64 arttığını aktardı. Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “E-ticaret, geleneksel ticaretten neredeyse 4 kat daha hızlı büyümüş durumda.

Eskiden e-ticaretin genel ticaret içindeki oranı yüzde 8 idi. Şimdilerdeyse bu oran yüzde 14’e ulaştı ve daha da büyümeye devam ediyor. Dünyaya baktığımızda da hızla büyüyen şirketlerin tamamı, e-ticaret yolunu seçiyor. TOBB olarak, özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedefliyoruz ve bunun için çalışıyoruz.

Firmaları ve girişimcileri, dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu kapsamda, KOBİ’leri dijital ortama taşımak ve teknolojik altyapılarını geliştirmek için projeler üretiyoruz.” Hisarcıklıoğlu, mobil oyun sektörü pazar büyüklüğünün 175 milyar dolara ulaştığını belirterek, bu kapsamda etkinliğin ana temasının ‘Oyuna Gel, icat Çıkar!’ olarak belirlenmesinin çok doğru ve yerinde olduğunu dile getirdi.

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