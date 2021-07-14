E-ticaret seferberliği

Koronavirüsle mücadele sürecinin tüm ülkeleri, teması azaltmak için vatandaşları evlerinde izole etmeye yöneldiğini hatırlatan ve bu sürecin zaten gelişmekte olan e-ticaretin gelişimini hızlandırdığını ifade eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, salgın öncesinde, 2019 yılında Türkiye’de 136 milyar TL’lik e-ticaret yapıldığını hatırlattı. Baran, evlere kapanmanın gıda-süpermarket sektörü başta olmak üzere e-ticareti geliştirmesiyle birlikte bu rakamın yüzde 66 artışla 226 milyar TL’ye yükseldiğini bildirdi. Ankara Ticaret Odası olarak bu gelişmelere paralel olarak 2020 yılı ortalarında ‘E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği’ projesini başlattıklarını kaydeden Baran, proje ile ATO üyesi işletmelere, web sitesinden lojistiğe, mevzuattan pazar bilgisine kadar çeşitli konularda eğitim ve danışmanlık hizmet verilerek, e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

DÜNYADA 4.3 TRİLYON DOLAR

ATO üyelerinin dijital dünyaya uyum sağlayarak ticarette büyüyüp gelişmesini ve yeni pazarlara açılmasını hedeflediklerinin altını çizen Baran, “Elektronik ticaret, oluşturduğu yeni iş kolları, yeni istihdam, yeni uzmanlık alanları ve yeni pazarlar sayesinde sektörlere önemli bir dinamizm katıyor” diye konuştu. Baran, ATO üyesi işletmelerin e-ticarette başarı sağlayarak saat, ofis, coğrafya sınırlarını aşıp tüm dünya ile ticaret yapabilmesini sağlamak istediklerini ifade etti. Elektronik ticaretin dünyada 4.3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını belirten Baran, “Biz de gerçekleştirdiğimiz projeyle üyelerimize dünya elektronik ticaretinden pay alabilmelerini sağlamak için ‘sınırlarını aş milyonlara ulaş’ diyoruz. Ticareti birlikte büyütmeyi teklif ediyoruz. ATO olarak üyelerimize ücretsiz yazılım ve kurulum hizmetleri sağlayıp e-ticaret ve e-ihracat altyapısı oluşturuyoruz. Dijital iletişim ve reklam danışmanlığı hizmeti ile sosyal iletişim mentörlüğü hizmetleri veriyoruz. Üyelerimiz için mobil ticaret altyapısı oluşturuyoruz, ödeme ve kargo sistemleri ile entegrasyonlarını ve yurt içi pazar yeri entegrasyonlarını sağlıyoruz. Hukuksal süreçler ve çevrimiçi itibar yönetimi hizmetlerinde 1 yıl süresince eğitim ve danışmanlık desteği sunuyoruz. Üyelerimize ‘gel eğitimini ATO’dan al, ticaretini, satışını dünyaya yap’diyoruz” dedi.

Baran, projenin yatırım maliyetinin yaklaşık 15 milyar TL olduğunu belirterek, “Bir yıl boyunca yaklaşık bin üyemize vermeyi planladığımız eğitimlerin ülke ekonomisine 100 milyon TL’lik katma değer kazandırmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

ÖZEL KURULUM

‘E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği’ ile ATO’ya başvurarak proje kapsamına alınan işletmelere marka isimleri ya da ticari unvanlarına özel e-ticaret web sitesi kurulumu gerçekleştiriliyor. İşletmelerin e -ticaret yapabilmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımı içeren ‘E-Ticaret ve E-İhracat Vizyonu’, ‘Dijital Pazarlama’, ‘E-Ticaret Operasyon Yönetimi’, ‘Ödeme Şekilleri, Online Ticaret için Web Sitesi Kurulumu’, ‘Hedef Pazar Seçimi’, ‘Ulusal ve Uluslararası Pazar Yerlerinde Mağaza Açılışı’, ‘Lojistik ve Gümrük ve Kargolama’ konularında eğitim verilen projede, ayrıca danışmanlık hizmeti desteği de sağlanıyor.

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