e-ticaret 2020'yi rekorlarla geride bÄ±rakÄ±yor

Elektronik Ticaret Ä°ÅŸletmecileri DerneÄŸi (ETÄ°D) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Emre EkmekÃ§i, pandeminin etkisiyle e-ticaretin bu yÄ±l rekor bir bÃ¼yÃ¼me gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini ifade ederek, e-ticaretin TÃ¼rkiye'de 2020 yÄ±lÄ±nÄ± yÃ¼zde 65 bÃ¼yÃ¼me ve 250 milyar TL'lik hacimle kapatmasÄ±nÄ± beklediklerini, bu rakamÄ±n 2021 yÄ±lÄ±nda 400 milyar TL'yi geÃ§mesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerini bildirdi.

EkmekÃ§i, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'de e-ticaret sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n 2019'u 190 milyar TL'lik hacim ile kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Pandeminin etkisiyle sektÃ¶rÃ¼n bu yÄ±l rekor bir bÃ¼yÃ¼me gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini ifade eden EkmekÃ§i, TÃ¼rkiye'de her yÄ±l ortalama yÃ¼zde 35 gibi bir rakamla bÃ¼yÃ¼yen e ticarette, kullanÄ±lan banka ve kredi kartÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n pandeminin ilk 3 ayÄ±nda, yani mart, nisan ve mayÄ±sta 8 milyon arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶zlemlendiÄŸini kaydetti.

SektÃ¶rde kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kacak diÄŸer oyunculara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, dijital kanal operasyonlarÄ±nÄ± fiziksel maÄŸazalarÄ±ndan ayrÄ± olarak yÃ¼rÃ¼ten ve salgÄ±n Ã¶ncesinde dahi dijital kanallarÄ±nÄ±n cirolarÄ±ndaki payÄ± yÃ¼ksek olan omnichannel oyuncularÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran EkmekÃ§i, "Bu geliÅŸmeler doÄŸrultusunda e-ticaret sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n 2020 yÄ±lÄ±nÄ± yÃ¼zde 65 bÃ¼yÃ¼me ve 250 milyar TL hacimle kapatmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Bu rakamÄ±n 2021 yÄ±lÄ±nda da 400 milyar TL'yi geÃ§mesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. KÄ±sacasÄ±, pandemi tedbirlerinin getirdiÄŸi fiziki kÄ±sÄ±tlamalarÄ± aÅŸÄ±p e-ticarete yatÄ±rÄ±m yapan, satÄ±ÅŸ ve hizmetlerini e-ticaret Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtiren kÃ¼Ã§Ã¼k-bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli her kuruluÅŸ kazandÄ±." dedi.

"SÃœPERMARKET KATEGORÄ°SÄ° 5 KAT BÃœYÃœDÃœ"

Emre EkmekÃ§i, TÃ¼rkiye'de pandemi etkisiyle tÃ¼keticilerin e-ticarete alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Geleneksel olarak elektronik, tekstil ve beyaz eÅŸya tarafÄ±nda online alÄ±ÅŸveriÅŸe her zaman talep var. TÃ¼keticiler, Ã¶zellikle kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lan kampanya dÃ¶nemlerinde yÄ±lda bir kez alÄ±nabilecek elektronik ve beyaz eÅŸya Ã¼rÃ¼nlerini almayÄ± tercih ediyor. Ancak bu yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ± kampanyalarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸik yÄ±ldÄ±zlarÄ± oldu. OkullarÄ±n bu dÃ¶nemde yeniden kapanmasÄ±yla ev ve ofisteki tÃ¼ketimlerde Ã§ok ciddi artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Bu yÄ±lÄ±n lideri tabii ki sÃ¼permarket kategorisi oldu. Mart ayÄ±ndan bu yana geÃ§en yÄ±la gÃ¶re 5 kat bÃ¼yÃ¼me gÃ¶steren sÃ¼permarket kategorisi en bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸla liderliÄŸi aldÄ±. Bu yÄ±l iÃ§in 30 milyar TL'lik bir hedef var. YÄ±l sonunda bu rakamÄ± yakalayacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

TÃœKETÄ°CÄ°LERE GÃœVENLÄ° ALIÅžVERÄ°Åž KONUSUNDA TAVSÄ°YELERÂ

ETÄ°D olarak e-ticaret alanÄ±nda gÃ¼venlik konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini anlatan EkmekÃ§i, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Hacim arttÄ±kÃ§a problem sayÄ±sÄ± da artabiliyor. Bu gibi durumlarda bazen pazar yerlerindeki e-tÃ¼ccarlar bilmeyerek hatalÄ± iÅŸlemlere imza atabiliyor. Ancak problem tespit edildiÄŸinde hÄ±zla dÃ¼zeltilip tÃ¼keticinin maÄŸduriyeti ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. Bilerek ve kÃ¶tÃ¼ niyetle yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir iÅŸlem tespit edildiÄŸinde ise o sanal pazar yerinde maÄŸazasÄ± bulunan kiÅŸiler hÄ±zla kara listeye alÄ±nÄ±yor. Gerekli ceza ve yaptÄ±rÄ±mlar uygulanÄ±yor. Bu gibi durumlarda tÃ¼keticinin doÄŸrudan platformla iletiÅŸime geÃ§mesi ise sÃ¼reci hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r. KÃ¶tÃ¼ niyetli satÄ±cÄ±lar hakkÄ±nda her erken ÅŸikayet platform iÃ§in de olumlu olacaktÄ±r. NasÄ±l kÃ¶tÃ¼ niyetli satÄ±cÄ±lar varsa aynÄ± ÅŸekilde kÃ¶tÃ¼ niyetli mÃ¼ÅŸteriler de var. Ancak tÃ¼m bunlara karÅŸÄ± son zamanlarda e-ticaret platformlarÄ± gerekli Ã¶nlemleri alÄ±yor. Bu Ã¶nlemler, yaÅŸanan sorunlar karÅŸÄ±sÄ±nda sÃ¼rekli geliÅŸtiriliyor. Bu platformlarda satÄ±ÅŸ yapacak tÃ¼ccarlar sanal maÄŸazalarÄ±nÄ± aÃ§madan Ã¶nce Ã¶n incelemeden geÃ§iyorlar. BÃ¼tÃ¼n ticaret sicillerine bakÄ±lÄ±yor. Her ne kadar satÄ±cÄ± ile alÄ±cÄ± arasÄ±ndaki bu iÅŸlemlerde platformlarÄ±n yasal olarak bir garantÃ¶r gÃ¶revi olmasa da satÄ±cÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ niyetli davranma ihtimali sÃ¼rekli olarak denetleniyor. Platformlar bu denetimler sonucunda e-tÃ¼ccarlara caydÄ±rÄ±cÄ± cezalar kesebiliyor.

TÃ¼keticilere gÃ¼venli alÄ±ÅŸveriÅŸ konusunda bazÄ± tavsiyeler verebiliriz. TÃ¼keticilerin kanallarda alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken mutlaka kendilerine mesafeli satÄ±ÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi sunulduÄŸuna dikkat etmeleri ve satÄ±cÄ±dan muhakkak fatura talep etmeleri gerekiyor. Yeni tanÄ±ÅŸÄ±lan bir e-ticaret sitesinin gÃ¼venilir olup olmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmalarÄ± iÃ§in de web sitesinin SSL sertifikasÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na ve Ã¶deme ekranÄ±nda http:// yerine https:// yazdÄ±ÄŸÄ±na dikkat etmeleri gerekir. AlÄ±ÅŸveriÅŸleri daima 3D Ã¶deme ile yapmak, e-ticaret sitelerini iyice araÅŸtÄ±rmak, kullanÄ±cÄ± yorumlarÄ±nÄ± ve ÅŸikayetlerini okumak da faydalÄ± olacaktÄ±r."

Pandemi dÃ¶neminde e-ticaret alanÄ±nda hiÃ§ deneyimi olmayan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli iÅŸletmeler ve online alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayan tÃ¼keticilerin de alÄ±ÅŸveriÅŸlerini internete taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran EkmekÃ§i, "Pandemi nedeniyle hem fiziksel kanalda hem de dijital kanalda satÄ±ÅŸ yapan KOBÄ°'lerin yÃ¼zde 63'Ã¼ fiziksel kanallarÄ±nda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar sebebiyle ciro dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ yaÅŸadÄ±. DolayÄ±sÄ±yla dijital kanalda satÄ±ÅŸlarÄ± olmasaydÄ± bu KOBÄ°'lerin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± iÃ§in ciro dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ yÃ¼zde 50 daha fazla olacaktÄ±. SektÃ¶rde kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kacak diÄŸer oyunculara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, dijital kanal operasyonlarÄ±nÄ± fiziksel maÄŸazalarÄ±ndan ayrÄ± olarak yÃ¼rÃ¼ten ve salgÄ±n Ã¶ncesinde dahi dijital kanallarÄ±nÄ±n cirolarÄ±ndaki payÄ± yÃ¼ksek olan omnichannel oyuncular Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor." diye konuÅŸtu.

"E-TÄ°CARET PANDEMÄ° SONRASI DA BÃœYÃœYECEK"

Emre EkmekÃ§i, e-ticaretin artmasÄ±yla geleneksel alÄ±ÅŸveriÅŸ yÃ¶ntemlerinin zarar gÃ¶receÄŸine dair endiÅŸeler olduÄŸuna iÅŸaret ederek, geleneksel ve e-ticaretin birlikte yÃ¼rÃ¼yeceÄŸi sistemleri baÅŸarÄ± ile yÃ¼rÃ¼ten sektÃ¶r temsilcileri olduÄŸunu, bu sayÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde artacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Pandemi sonrasÄ± da sektÃ¶rdeki bÃ¼yÃ¼menin ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n aynÄ± ÅŸekilde devam edeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini aktaran EkmekÃ§i, "Pandemi tedbirleri kapsamÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n alÄ±ÅŸveriÅŸ davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸerek online alÄ±ÅŸveriÅŸe ve online iÅŸlemlere geÃ§iÅŸi bu sÃ¼reÃ§te hÄ±zlanarak bÃ¼yÃ¼me gÃ¶sterdi. Bu bÃ¼yÃ¼me sÃ¼recinin yine tÃ¼ketici talepleri karÅŸÄ±sÄ±nda yapÄ±lacak yatÄ±rÄ±mlarla 2021 yÄ±lÄ±nda 400 milyar lirayÄ± geÃ§mesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.