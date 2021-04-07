E-tebligatla 761 milyon TL tasarruf

Adalet Bakanlığı’nın hizmete sunduğu e-tebligat uygulaması, yargısal sürecin hızlanmasını ve tasarruf edilmesini sağlıyor. Kâğıt israfı önlenerek binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor.

Tebligatların elektronik ortama taşınmasıyla birlikte 2 bin 24 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Böylece, 34 bin 969 ağaç kesilmekten kurtarıldı. E-tebligattan önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşıyordu. E-tebligatla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler ortadan kalktı. Böylece saniyeler içerisinde alıcının adresine ulaşan e-tebligatla zaman kaybının önüne geçiyor.

ZORUNLU HALEDE

Adalet Bakanlığı, e-tebligat uygulamasını 2015 yılında ihtiyari kullanıma yönelik olarak hizmete sundu. 1 Ocak 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

E-tebligat adresi almak için başvurular PTT’ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

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