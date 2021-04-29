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Ekonomi
Haber Giriş: 29.04.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

E-Sınav merkezi yaptırılacak

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E-Sınav merkezi yaptırılacak

Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Şehitkamil İlçesi Ortaokulu e-sınav Merkezi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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