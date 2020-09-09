e-ihracatın merkezi İstanbul olacak

Türk ürünlerini dünyaya ulaştıran ePttAVM, pandemi sonrası döneme hazırlanıyor. ePttAVM Genel Müdürü ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, pandemi sürecinde e-ticaretin geldiği noktayı Hürriyet’e değerlendirdi.

4 TRİLYON DOLARLIK PAZAR

Çevikoğlu, Türkiye’nin e-ticarette artık pandemi sonrasına hazırlık yapması gerektiğini vurgulayarak, “Pandemi süreci sonrasına da bir hazırlık yapmak gerekiyor. Çünkü bu alışkanlıklar devam edecek. Biz nasıl Türkiye’de e-ticaret üzerinden süpermarket alışverişine başladıysak, bu devam edecek. e-ihracat tarafında da bu sürecek. Dünyada satılan her dört e-ticaret ürününden bir tanesi e-ihracat ürünü. Yani dört üründen bir tanesi yabancı bir ülkede satılır duruma gelmiştir şu anda. 4 trilyon dolarlara ulaşmış bir pazardan bahsediyoruz. Türkiye pazarı büyük ama dışarıda çok daha büyük bir potansiyel. Oraya konsantre olmamız lazım” diye konuştu.

Özellikle pandemi süreci sonrasında tedarik zincirlerinin de yeniden yapılandığını belirten Çevikoğlu, “Özellikle yakın bölgelere e-ihracatta İstanbul artık kilit hale geldi. İstanbul’u bir merkez olarak kullanabileceğiz. Hem yerel perakendeciler, hem müşteriler kanal çeşitliliği ve hızına önem vermeye başladılar. Bu da Avrupa, Ortadoğu, Rusya ve Kuzey Afrika e-ihracat pazarlarında Türk ürünleri öne çıkmaya başladı. Düzenli ve sık frekans uçuşlarımız olan ABD’ye de e-ihracat çok önemli bir pazar haline gelmeye başladı. Özellikle bu Çin’le yaşanan gelişim sonrasında bu durum daha ön plana çıktı” ifadelerini kullandı.

HER PAZARA ERİŞİM

e-ihracatın tüm dünyada ve Türkiye’de büyümeye devam ettiğini aktaran Hakan Çevikoğlu, “e-ticaret önemli bir e-ihracat segmenti. Bunun altını çize çize sunmak istiyorum. Türkiye, e-ticareti büyük oranda çözdü. e-ticaret Türkiye’de yeteri miktarda yapılmaya başlandı. Biz bunu öğrendik onun için dünyaya çok hızlı gitmemiz lazım. Geçmişte kaçırdığımız fırsatları, bu sefer kaçırmamamız lazım. Bu kapsamda da biz hem PTT olarak, hem ePttAVM olarak dijital platformlarımızla, operasyonel hizmetlerimizle KOBİ’lerimizin işini kolaylaştıracağız, her pazarın erişilebilir olmasını sağlayacağız” dedi.