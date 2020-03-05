E-Devlet’te mevduat hesabı sorgulama dönemi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), vatandaşların e-Devlet üzerinden hangi bankada mevduat-katılım fonu hesabı olduğunu sorgulayabilecek bir hizmet alanı geliştirdi. Böylece vatandaşların bankada hesaplarının olup olmadığını anlamak için bankaları tek tek dolaşmaları gerekmeyecek. www.turkiye.gov.tr adresinden BDDK’ya ilişkin alanda yer alan ‘Mevduat/katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama’ hizmet alanı üzerinden sorgulama yapılabilecek.



ORTAK HESAP DA VAR



BDDK’dan yapılan açıklama ile duyurulan uygulamayla; hesabın hangi bankada olduğu sorgulanacak, hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi için banka ile irtibata geçilecek. Sorgulamada, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetli maden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesapları” bilgileri yer alacak. Hesap bakiyesinde tutar bulunmayan hesaplar da sorgu sonuçlarında görüntülenebilecek. BDDK’nın soru cevap kısmında ortak mevduat/katılım fonu hesaplarının sorgulanıp sorgulanamayacağına ilişkin olarak, “Bu hizmet üzerinden ortak mevduat hesapları sorgulanabilmektedir. Ortak hesaplar, sunulan hizmet kapsamına dahildir” denildi



BORÇ SORGULANAMIYOR



Kredi kartı ve borç bilgilerinin sorgulanıp sorgulanmayacağına yönelik de, “Bu hizmet üzerinden yalnızca hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabınızın bulunduğuna ilişkin sorgu gerçekleştirilebilmektedir. Bankanızla ilgili diğer bilgiler için müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir” bilgisi verildi. Bilgilerin güncellenmesine ilişkin de, “Bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler bankaların teknolojik alt yapısına bağlı olarak en fazla bir iş günü öncesine ait değişimleri içerecek şekilde günlük olarak gönderilmektedir. Bankalar tarafından verilerin Kurumumuza gönderilmesiyle birlikte çok kısa süre içerisinde e-Devlet üzerinden görüntülenebilecektir” denildi.