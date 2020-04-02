E-Devlet’te koronavirüs rekoru

Öğrencilerin uzaktan eğitimini sağlayan Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) yapılan sorgulama 30 kat artarak 766 bine ulaştı. Sosyal destek başvuruları üç kat artışla 245 bin kez; reçete, ilaç ve rapor bilgileri ise 2 milyon kez sorgulandı. Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca vatandaş evinde kalarak işlemlerini e-Devlet üzerinden yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, vatandaşların evde kalmasının dijital hizmetlerin kullanımını artırdığını belirterek, “e-Devlet kapısından sunulan 5 binden fazla hizmetle birçok işlem evden yapılmaya başlandı” dedi.

EN ÇOK SORGULANANLAR

Koç, e-Devlet’ten yapılan işlemlerle ilgili son iki ayın verilerini karşılaştırıldığını ve en çok kullanılan hizmetlerin sıralandığını açıkladı. Buna göre, öğrencilerin derslerine dijital ortamda devam etmesini sağlayan EBA için e-Devlet üzerinden şubat 2019’da 25 bin 186 sorgulama yapılırken, koronavirüs tatilinin başladığı mart 2020’de bu sayı 30 kat artarak 766 bin 491 sorgulamaya yükseldi. Şubat ve mart ayının karşılaştırmasına göre vatandaşların e-Devlet üzerinden en çok sorgulanan hizmetler de ortaya çıktı. Buna göre TÜRKSAT Şebeke Sorgulama Hizmeti, şubat ayında 2 bin 229 kez sorgulanırken mart ayında bu oran artış göstererek 37 bin 684’e yükseldi. Şubatta 132 bin 368 kez sorgulanan Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi ise mart ayında 4 katlık artışla 598 bin 565 kez sorgulandı. Tapu bilgisi şubat ayında 20 bin 669 kez sorgulanırken mart ayında bu sayı 64 bin 298’e yükseldi. Şubat ayında 5 bin kez sorgulanan doğalgaz abonelik sözleşmesi linki üç katlık artışla 15 bin 368’e yükseldi.

SOSYAL DESTEK ÜÇ KAT ARTTI

Koç, sosyal destek için başvuru ve takiplerini e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandığını ifade ederek, “Şubat ayında 87 bin 789 kez sorgulanan Alo 183 Sosyal Destek Başvuru ve Takibi hizmetinin mart ayında artış göstererek 245 bin 861 kez sorgulandı” dedi. Koç; rapor geçerlilik sürelerinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını belirterek, vatandaşların reçete, ilaç ve rapor bilgilerine e-Devletten ulaşabileceklerini vurguladı. Vatandaşların sosyal mesafelerini koruyarak ve evde kalarak bu hizmetten dijital ortamda yararlanmayı tercih ettiğini dile getiren Koç, e-Devlet üzerinden şubat ayında 1 milyon 182 bin 775 kez sorgulanan İlaç Kullanım Süresi hizmetinin mart ayında 2 milyon 2 bin kez tıklandığını kaydetti. Koronavirüs sürecinde Dijital Dönüşüm Ofisi olarak e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetlerin daha çok kullanılmasını tavsiye eden Koç, “Vatandaşlarımızın işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesi için var gücümüzle çalışıyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmetleri e-Devlet Kapısına ekliyoruz. Bu süreçten milletçe dayanışma halinde olup, sosyal mesafelerimizi koruyarak ve daha çok dijitalleşerek çıkacağız” diye konuştu.