e-Devlet ziyareti 2.3 milyarı aştı

“2019’da 1.1 milyar olan e-Devlet Kapısı’na giriş sayısı 2020’de 2.3 milyarı aştı” bilgisini veren Koç, yaptığı açıklamada, pek çok işlemin dijital olarak yapılmasına olanak sağlayan e-Devlet Kapısı’nın, vatandaşların işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilecekleri bir alan olduğunu ifade etti. Koç, 2008’de sadece 9 kamu kurumu ve 22 hizmetle faaliyete başlayan e-Devlet Kapısı’nın, halihazırda 112 özel kuruluş, 238 kamu kurumu, 372 belediye ile toplamda 722 kurumu barındırdığını, 5 bin 456 hizmetle “Türkiye’nin dijital yüzü” olduğunu söyledi.



DESTEK BAŞVURUSU

Sosyal izolasyonun hayati önem taşıdığı salgın döneminde ‘Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru’ hizmetiyle vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gitmeden e-Devlet Kapısı aracılığıyla destekleme başvurularını yaptıklarına dikkati çeken Koç, ‘SGK Borçlarının Yapılandırılması’, ‘Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu’ ve ‘Geçici İş Gücü Desteği Başvurusu’ hizmetlerini de vatandaşların yoğun şekilde kullandığını dile getirdi. Koç, yılın son günlerinde açılan ‘Esnaf ve Sanatkarlara Gelir Kaybı Desteği’ ve ‘Kira Desteği’ kapsamında e-Devlet Kapısı’ndan işlem yapılabildiğini ifade etti.



65 yaş üstü vatandaşların e-Devlet şifresi almakta zorluk çektiğini gördüklerini ve hızlıca çalışmalara başlayıp şifre teslimini bu kişilerin evlerinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Koç, Ankara’da pilot uygulamada olan söz konusu hizmetin çok yakında tüm Türkiye’de verileceğini söyledi. Koç, şunları kaydetti: “2020 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak vatandaşlarımıza pek çok işlevsel hizmeti sunduğumuz bir yıl oldu” dedi.