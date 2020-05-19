E-Devlet kira yardımı başvuru ekranı: Kira desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kira yardımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar başvurularını nasıl ve nereden yapacaklarını öğrenmek istiyorlar. Kira yardımı başvurusu, evleri kentsel dönüşümde bulunan ve bu nedenle kirada oturmak zorunda kalan vatandaşlar bu imkandan faydalanabiliyor. Peki, kira yardımı nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği kira desteği başvurusu, pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. E-Devlet üzerinden birkaç adımda tamamlanabilen kira desteği başvurusu, aynı ekran üzerinden sorgulanıyor. Peki, kira desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, E-Devlet kira yardımı başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.

e-Devlet’in “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

Daha sonra açılan pencere üzerinden “Uygulamaya Git” sekmesine tıklayınız.

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.” uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.

Yerleri kamulaştırılanlardan eski yerleşim yerini boşaltmak zorunda kalanların barınmalarında, öncelikle göçmen kabul merkezleri veya kamu kurum, kuruluş ve idarelerine ait binalardan ilgili valilikçe tespit edilecek olanlar kullanılırlar.

Barındırma ihtiyacının böylece karşılanamaması hâlinde; haksahibi aile fertlerinden biri adına kayıtlı konutu bulunan aileler hariç olmak üzere, ailelerin kesin iskânları sağlanıncaya kadar kira giderlerine katkı sağlamak maksadıyla, on altı yaşından büyük işçiler için yürürlükteki asgari ücretin otuz günlük brüt tutarının yüzde ellisine kadar Bakan onayı ile aile başına belirlenecek miktar üzerinden geçici iskân için karşılıksız kira

yardımı yapılabilir

Kanunun 12 nci maddesi kapsamında hak sahibi olup, çeşitli nedenlerle iskânları gerçekleşemeyen ailelerden talep edenlere karşılıksız kira yardımının verilebilmesi için hak sahibi aile fertlerinden biri adına ülke dâhilinde kayıtlı konutun bulunmaması gerekmektedir.

Karşılıksız kira yardımı ödemeleri yapılmadan önce; kiralanacak konutun bulunduğu İl Müdürlüğünce hak sahibi ailelerin, kiraladıkları konutta ikamet edip etmedikleri, Nüfus Müdürlüğü ve Muhtarlıklardan T.C. kimlik bilgileriyle araştırılacak, gerekirse bizzat yerinde incelemelerde bulunularak durum tespiti yapılacaktır.(EK-21B) Ayrıca ailelerden, kiralanan konuta ait kira kontratı ile elektrik, su, doğalgaz faturası gibi belgeler istenecektir. Herhangi bir akraba ya da yakınları yanında kira ödemesi yapmadan oturanlara kira yardımı ödenmeyecektir

Araştırmaların tamamlanmasından sonra hangi hak sahibi ailelerin kira yardımı alıp alamayacağı İl Müdürlüğü içinde kurulan komisyon tarafından tutanak altına alınacak (EK-21C) ve kira yardımı değerlendirme formu (EK-21B), ilgili bankanın mahalli şubesinde, aileyi temsile yetkili kişi adına açtırılan hesap numaraları ile birlikte hak sahibi olunan İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Hak sahibi olunan İl Müdürlüğünce, ülke dâhilinde kayıtlı konutunun bulunup

bulunmadığı tapu kayıtlarından araştırılacak, İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca geçim imkânının kaybedilip edilmediği dosyasından sorgulanacak ve yapılacak aylık karşılıksız kira yardımı ödemesi için açtırılan hesap numaraları tahakkuk evrakına eklenmek üzere liste haline getirilecektir. Hak sahibi olunan İl Müdürlüğünce, gerçekten kirada oturduğu kiralanan konutun bulunduğu İl Müdürlüğünce belirlenen ailelerin onaylı tutanağı (EK-21C), kira yardımı değerlendirme formu (EK-21B), ilgili bankada açtıkları hesap numarası ve gerekçesi ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilerek, Genel Müdürlükten alınacak Olur’u takiben verilecek talimat doğrultusunda karşılıksız aylık kira yardımı yapılacaktır. Kira ödemeleri talep tarihinden sonraki ay başlayacak ve kesin iskân tarihinden bir önceki aya kadar devam edecektir. Ödemeler, bizzat ilgilisine yapılabileceği gibi noter tasdikli vekâletname alınması halinde vekiline de yapılabilir. Kiralanan konutların amacında kullanılıp kullanılmadığı İl Müdürlüklerince izlenecektir.