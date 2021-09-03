E Belge sistemlerini 15 Eylül’e kadar ücretsiz sunuyor

Düzenli olarak teknolojiye yatırım yapan EDM, dünyanın dev teknoloji şirketlerinin en gelişmiş teknolojilerine geçiş yaptı. Bu adımla Edm Bilişim Türkiye ve 22 ülkedeki binlerce sunucusunu, yüzlerce veri tabanını ve müşterilerinin bünyelerindeki sistemleri tek bir merkezden en üst düzey güvenlik korumasıyla yönetebilir hale getirdi.









EDM İcra Kurulu Başkanı Özcan ERMİŞ, ”EDM olarak teknolojiye ve insana sürekli yatırım yapan bir markayız. Sektörden kazandıklarımızı yine sektörümüze yatırım olarak geri sunuyoruz. Her bir teknoloji atılımı için bir geçiş süresi gerekiyor. Biz şirket olarak bu geçişleri dünya genelinde bulunan 370.000 bin kurumsal müşterimizle karşılıklı anlayış ve iyi niyetle başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Biz müşterileriyle aile olmayı başarmış bir kurumuz. Onların bu dönemlerde gösterdiği anlayışa karşılık olarak tüm E-Belge sistemlerini 1-15 Eylül 2021 tarihleri arasında kontör düşmeksizin ve sınırsız olarak müşterilerimizin kullanımına açıyoruz" dedi.

2010 yılından bu yana, güçlü sermaye yapısı, uzman kadrosu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de dört ayrı yedeklemeli veri merkezli alt yapısı, bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve kalite standartları ile yasal düzenlemelere uygun e-dönüşüm hizmetleri verdiklerini sözlerine ekleyen Özcan ERMİŞ “Türkiye genelinde 300+ e-dönüşüm merkezi ve teknik servisimizle, Türkiye’nin önde gelen e-dönüşüm uzmanıyız. Müşterilerine uçtan uça çözümler sunan,7 gün 24 saat müşterisine destek olan bir kurumuz" dedi.



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