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Bakan Varank'tan uzaktan çalışma açıklaması

#Ar-Ge Tasarım Merkezleri#Teknopark#Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personelin 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebileceğini açıkladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personeller, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022'nin sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecekler. Uzaktan çalıştıkları süreler, teşvik ve muafiyetler kapsamında değerlendirilecek. Bu düzenlemenin tüm sektöre hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, teknolojik olanaklar sayesinde kadınlar ile erkekler arasındaki fırsat eşitliği uçurumunun giderek daraldığına işaret ederek, emek ve kas yoğunluğu işlerden, akıl ve düşünce yoğunluğuna sahip işlere geçtiklerini anlattı.

Dijitalleşme sayesinde mekan ve zamana olan bağımlılığın ortadan kalktığını vurgulayan Varank, tüm bunların kadın ve erkeği başlangıç çizgisinde aynı noktaya getirdiğini bildirdi.

 

"'KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ İNİSİYATİFİ' ADINI VERDİĞİMİZ BİR YAPI OLUŞTURMAYI PLANLIYORUZ"

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Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların iş hayatına katılımı konusunda çok daha net adımlar atılması gerektiğini aktaran Bakan Varank, 2023 hedeflerinden bir tanesinin de kadınların iş hayatına katılım oranını yüzde 41'e çıkarmak olduğunu ifade etti.

Bu hedefin sadece kadın istihdamını artırmak olarak yorumlanmaması gerektiğine işaret eden Varank, şunları söyledi:

"Biz aslında kadınların karar mekanizmalarında, kilit pozisyonlarda daha fazla yer almalarını hedefliyoruz. Bunun için de ulaşabileceğimiz kadar çok kadın girişimcinin hayaline ortak olmak istiyoruz. Bakınız, kadın girişimciler yalnızca 2020 yılında 43 milyon dolar girişim sermayesi yatırımı alarak 2019'daki tutarı 7'ye katlamayı başardılar. Girişimcilik sektöründe görece az görünen varlıklarına rağmen önemli başarılar elde ettiler. Bu da gösteriyor ki bugün kadınların her alanda aktif olmadığı bir Türkiye geleceği hayal edilemez. Bu sebeple kadınların sosyoekonomik hayata katılımları önündeki engelleri kaldırabilmek için çözümler üretiyor, stratejiler belirliyoruz. Bakanlığımız tarafından çalışmaları sürdürülen 'Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'nde bu konuya özellikle eğiliyoruz. Hazırlıkları süren strateji ile 'Kadın Girişimciliği İnisiyatifi' adını verdiğimiz bir yapı oluşturmayı planlıyoruz. Bu sayede kadınlar tarafından kurulan teknoloji girişimlerinin sürdürülebilir firmalara dönüşmesinin önündeki engellere odaklanacağız ve bu engelleri giderecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz."

 

"2012'DEN BUGÜNE KADIN GİRİŞİMCİLERE SAĞLADIIMIZ DESTEK TUTARI 1,3 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

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Bakan Varank, KOSGEB ile kadın girişimcilerin hep yanında olduklarını belirterek, 2019'da tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde Yeni Girişimci Desteği uygulamasını güncellediklerini dile getirdi.

Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci Programları ile girişimcilerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için teşvikleri artırdıklarını anlatan Varank, "2012'den bugüne kadın girişimcilere sağladığımız destek tutarı 1,3 milyar lirayı aştı. Yine KOSGEB tarafından 1 milyona yakın kişiye verilen girişimcilik eğitimlerinin yarısını kadınlar oluşturduğu için büyük mutluluk içerisindeyiz. Sadece KOSGEB üzerinden değil, Kalkınma Ajanslarımız da kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik projelere şimdiye kadar 101 milyon lira destek sağladı." ifadelerini kullandı.

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2022 SONUNA KADAR YÜZDE 50 UZAKTAN ÇALIŞMA MÜJDESİ

Bakan Varank, teknoparkların, kadın istihdamının gelişmesine de önemli imkanlar sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün teknoparklarda 20 bine yakın kadın personel istihdam ediliyor. Bunların büyük çoğunluğu Ar-Ge personeli. Tabii ben yeri gelmişken sektörün beklediği önemli bir müjdeyi buradan duyurmak istiyorum; biliyorsunuz, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası, tüm dünyada çalışma yöntemleri hızla değişti. Hem pandeminin zorunlu kıldığı mesafe hem de dijital teknolojilerin hızla gelişmesi, uzaktan çalışma süreçlerini hızlandırdı. Teknoloji ağırlıklı firmalarda bu ihtiyaç ve değişim çok daha fazla ön plana çıktı.

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Pandeminin ilk gününden itibaren Bakanlık olarak bu konuda çok hızlı aksiyon aldık. Çalışanların sağlığını korumak, aynı zamanda firmalarımızın Ar-Ge süreçlerine devam edebilmeleri için uzaktan çalışmanın önünü açan düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu düzenlemelerin süresi bu ay bitiyordu. Sektörden bu düzenlemelerin sürmesi yönünde yoğun talepler geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız hem bu talepleri hem de dünyanın bu alandaki gidişatını göz önünde bulundurup önemli karar aldı. Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personeller, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecekler. Uzaktan çalıştıkları süreler, teşvik ve muafiyetler kapsamında değerlendirilecek. Bu düzenlemenin tüm sektöre hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve gelelim bugün bizleri bir araya getiren KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, KOSGEB, Bilişim Vadisi, TOBB ETÜ ve TUBİTAK TÜSSİDE'nin paydaşları arasında yer aldığı İnovasyonda Kadın projemize… Gördüğünüz üzere Bakanlığımıza bağlı 4 ayrı kurumla bu işe destek veriyoruz çünkü bu işi önemsiyoruz ve lafla değil, icraatla konuşmayı seviyoruz."

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#Ar-Ge Tasarım Merkezleri#Teknopark#Son Dakika

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