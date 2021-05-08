Düz nervürlü inşaat demiri, drofil demiri, derforje demiri ve sac satın alınacak
Yakutiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce düz nervürlü inşaat demiri, profil demiri, ferforje demiri ve sac satın alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yakutiye İlçe Belediyesi İhale Hazırlık Servisi Murat Paşa Mah. Hükümet Meydanı Cad. No: 2 Yakutiye/Erzurum adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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