Düşüş sürerse 27 doları görebilir

Petrol dışında tarım, maden ve sanayi emtia fiyatları da düşüyor. Piyasalar 2008 şartlarına geri döndü. Petrol fiyatlarını aşağıya çekecek bir çok olay ardı ardına bir araya geldi. Eski dengeler kayboldu, yeni denge nerede, nasıl oluşacak? Piyasalar bu açıdan yakın takipte. Ancak petrol fiyatının da inebileceği bir seviye ve çıkarılma maliyeti veya başa baş noktası var. Bir çok ülke için farklı olmakla birlikte o noktalara oldukça yaklaşıldı. Körfez ülkelerinde çok daha düşük tabi ki. Bu gelişmenin sadece petrol fiyatlarına değil başka bir çok yatırım aracı ve verilere de etkileri olacak. Rusya’nın ihracatında petrolün önemli bir yer tutması nedeniyle Rus Rublesi ciddi değer kaybına uğradı. Dolar/Ruble kuru 67 seviyesinden bir anda 75 seviyesini üzerini test etti.

TÜRKİYE’YE OLUMLU YANSIR

İthalatçı bir ülke olduğumuz için Türk ekonomisine yansımaları ilk aşamada olumlu olacaktır. Enerji faturasının azalmasıyla cari denge (döviz dengesi) ve enflasyon bu gelişmelerden olumlu etkilenebilir. Petrol fiyatı önemli bir maliyet kalemi sonuç itibariyle. Tabi ki döviz kurlarının da (dolar/TL) yardım etmesi gerekecek. Kurlarda yükseliş hareketi sürmekle birlikte agresif bir yükseliş görülmemesi bu açıdan önemli ve olumlu. Ancak global ekonominin içinde bulunduğu görünümü dikkate alınca çok da avantajdan söz etmek zorlaşıyor.

DİP SEVİYELERİ

Brent petrolün teknik analizine bakacak olursak, sert düşüş hareketi ivme kazanıp büyük bir boşluk bırakarak uzun dönem dip seviyelerine yöneldi. İlk destekler yani tutunma noktaları 31 ve 27 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde sert düşüşe bağlı olarak tepki alımları görülebilir. Olası tepki yükselişlerinde ilk direnç ise 45 dolar olarak görülüyor. Destek noktalarında tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir.