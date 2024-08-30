Düşük maliyetli havacılık eğitimi

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Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında yer alan Türkiye, sahip olduğu stratejik konumla havacılık sektöründe önemli bir rol oynuyor. Küresel hava trafiğinde yaptığı yatırımlar, geliştirdiği teknolojik altyapısı, yetiştirdiği insan kaynağı ve Türk Hava Yolları’nın genişleyen ulaşım ağı ile de tüm dünyada adından sıkça söz ettiren Türkiye, sektörde yeni bir açılıma hazırlanıyor. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ülkede sivil havacılık sektöründe yetişmiş profesyonel insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve yurtdışına ihraç etmek amacıyla ‘Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM)’ ismiyle yeni bir platform hayata geçirdi.

İSTEYEN HERKES BAŞVURU YAPABİLİYOR

E-devlet üzerinden sisteme erişim sağlayan bütün vatandaşlar pilotajdan kabin memurluğuna, hava trafik kontrolöründen, uçak bakım teknisyenliğine kadar çeşitli alanlarda istediği eğitimi alabilecek. Sınavları geçerek uluslararası geçerliliği olan sertifikaları almaya hak kazanan kişiler için iş kapısının aralandığı alanda, yurtdışından da başvurular alınabilecek. Gözetmenli online bir sistemle de dijital sınıf ortamında gerçekleştirilebilecek olan eğitim, interaktif dinamik bir yapıya sahip olacak. Şu anda yüzde 90’nın tamamlandığı projenin, eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi ve yıl sonuna kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından duyurulması planlanıyor.

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KALİTELİ EĞİTİMLE FAHİŞ FİYATA SON

Platformda uluslararası standartlara uygun bir sistemin içerisinde sektörle ilgili lisans eğitimi ve sertifikalara sahip insan kaynağı havuzu oluşturulacak. Sisteme adım atan herkesin burada bir kimliği oluşturulacak. Hangi dersleri aldığı ve sertifikayı almaya hak kazandığı görülebilecek. Uygulamanın havacılık sektörünün kariyer merkezi olması hedefleniyor. Türkiye’de alanda eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak, kabiliyeti olanların havacılık sektörüne kazandırılması hedeflenen Kurumsal Dönüşüm Modeli’nde eğitim ücretleri ise yıllık olarak güncellenecek. Eğitim fiyatlarının sektöre göre daha cüzi miktarda olması öngörülüyor. Örneğin Türkiye’de hususi pilot lisans eğitimi 15 bin Euro gibi fahiş fiyatlara veriliyor. Hayata geçirilecek sistemle söz konusu eğitimin 3 ila 5 bin Euro seviyesine düşürülmesi planlanıyor.

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‘İŞÇİ İTHAL EDEN DEĞİL İHRAÇ EDEN ÜLKE’

Bosna Hersek’te Hürriyet’e konuşan Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Türk Hava Yolları ve Pegasus’un uçak ve destinasyon noktalarında önemli bir büyüme hamleleri olacağına işaret ederek, “Bu noktada ihtiyaç duyulan insan kaynağını karşılamamız gerekiyor. Uluslararası anlamda, ihtiyacımızdan fazla profesyonel yetiştireceğiz. Biz artık işçi ithal eden değil, profesyonel ihraç eden bir ülke olacağız” dedi. “Biz artık dijitalleşmenin gücünü kullanarak, bu imkânı bir Türkiye modeline kazandırmak istiyoruz. Bu platform büyük Türkiye’nin taşıyıcısı olacak” diyen Yüksek, şu anda kurumiçi lisanslandırmaları ve sertifikaların bu sistem üzerinden yapıldığını anlattı.

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Kemal Yüksek ayrıca, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kabin eğitimlerini bu platform üzerinden vermeye başladık. Türk Hava Kurumu ile de görüşmemiz var. TAFA ile de görüşmeler devam ediyor. Onlar da bu sistemin ilk uygulayıcıları olacak” ifadelerine yer verdi.

PLATFORMA 90 ÜLKE ALINACAK

HERHANGİ bir kapasite sınırları olmadığını, 80-90 ülkeyi bu platform üzerinden almayı hedeflediklerini dile getiren Kemal Yüksek, “Eğitim içerikleri ve sınav setleri çok dilli olacak. İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça olarak da verilebilecek. Böyle olunca Türki Cumhuriyetler, Somali, Libya gibi ülkelerin illa İngilizce bilmelerine gerek yok. Dolayısıyla biz hem lisans eğitimi almış kalifiye insan kaynağını o bölgelere sağlarken, dost ve kardeş ülkelerdeki insanların da havacılık sektöründe küresel sertifikalarla kendi yerlerini bulma imkânlarını, onlara sağlamış olacağız. Aslında bir sanal küresel havacılık platformu yapıyoruz” diye konuştu.

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EYLÜL AYINDA ERİŞİMDE

Başvuruların ne zaman başlanacağına ilişkin tarih vermeyen Kemal Yüksek, “Şu anda bir IQ denetimimiz var. Bir ay onunla meşgulüz. Denetimler biter bitmez eylül ayının sonuna doğru detaylar paylaşılacak. E-devlete girdiğinizde havacılığa giriş eğitimlerini görebilirsiniz. Katalog ve arayüzler eylül ayı sonunda bütün vatandaşlarımızın erişimine sunulacak. Bakanlığımızın talimatıyla bunu bir lansmanla duyuracağız. 1-2 ay içerisinde sistem hayata geçecek” ifadelerini kullandı.