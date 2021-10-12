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Düşük gelirli ülkelerin borçları artıyor

#Dünya Bankası#Borç#Ülke
Düşük gelirli ülkelerin borçları artıyor

Dünya Bankası'nın hazırladığı rapora göre düşük gelirli ülkelerin borçları 2020'de 860 milyar dolara çıktı.

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Dünya Bankası, düşük gelirli ülkelerin borç yükünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını duyurdu.

Banka, Uluslararası Borç İstatistikleri Raporu'nu yayımladı.

Kovid-19 salgınına, hükümetlerin devasa mali, parasal ve finansal teşvik paketleriyle yanıt verdiği anımsatılan raporda, bu önlemlerin sağlık acil durumuna müdahaleyi, salgının etkisini azaltmayı ve ülkeleri toparlanma yoluna sokmayı amaçlarken düşük gelirli ülkelerin borç yükünü artırdığı aktarıldı.

Raporda, düşük gelirli ülkelerin borçlarının 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığı kaydedildi.

Salgın öncesinde bile düşük ve orta gelirli birçok ülkenin yavaşlayan ekonomik büyüme ve yüksek seviyelerdeki kamu ve dış borç ile savunmasız bir konumda olduğu belirtilen raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerin dış borç stoklarının 2020'de yüzde 5,3 artarak 8,7 trilyon dolara yükseldiği bilgisine yer verildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, konuya ilişkin değerlendirmesinde, borç sorunu konusunda borçların azaltılması, yeniden yapılandırılması ve şeffaflık dahil kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Malpass, "Sürdürülebilir borç seviyeleri, ekonomik toparlanma ve yoksulluğun azaltılması için hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

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#Dünya Bankası#Borç#Ülke