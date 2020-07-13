Düşük faiz etkisi

Kamu bankalarının başlattığı kampanyalarla birlikte konut ve taşıt kredilerinde son bir aydaki artış dikkat çekti. 2020 yılı ocak ayında konut kredileri 199.2 milyar liraydı. 29 Mayıs tarihli haftaya kadar 211.2 milyar düzeyine ulaştı. Haziran başında açıklanan paketlerin ardından 26 Haziran haftasında 230.8 milyar lira olan konut kredileri, 3 Temmuz haftasında da 238.9 milyar liraya yükseldi. Son bir ayda konut kredisi 27.7 milyar lira arttı. Taşıt kredileri de yılın başında 7 milyar liraydı. 29 Mayıs tarihli haftada 7.1 milyar lira olan taşıt kredileri, 3 Temmuz tarihli haftada 8.6 milyar liraya yükseldi.

HAFTADA 8 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 3 Temmuz tarihli haftada TL krediler 2 trilyon 116 milyar liraya yükseldi. 26 Haziran tarihli haftada verilen TL krediler 2 trilyon 97 milyar liraydı. Bir haftada 18.9 milyar liralık artış oldu. Kamu bankalarının kredileri ise 26 Haziran tarihli haftada 1 trilyon 42 milyar liradan, 1 trilyon 56 milyar liraya yükseldi. Kamu bankalarının verdiği kredideki artış 14 milyar lira oldu. Haziran ayının başından konut kredilerinde başlayan artış hızı son iki haftadır hızlandı. Son iki haftada haftalık bazda 8 milyar liralık artışlar yaşandı. 5 Haziran haftasında 211 milyar 901 milyon lira olan konut kredileri, 12 Haziran haftasında 4.2 milyar lira artışla 216 milyar 94 milyon lira oldu. 19 Haziran haftasında artış 6.7 milyar lira oldu. 19 Haziran haftasında konut kredileri 222 milyar 685 milyon lira oldu. 26 Haziran haftasında ise artış 8.1 milyar liraya yükselerek 230 milyar 834 milyon lira oldu. 3 Temmuz haftasında ise konut kredileri 238 milyar 998 milyon lira oldu. Son haftada da 8.1 milyar liralık artış oldu.

ARTIŞIN 7.2 MİLYAR LİRASI KAMUDAN

Konut kredilerinde kamu bankaları önemli bir paya sahip oldu. 29 Mayıs tarihli haftada kamu bankalarının verdiği TL konut kredileri 124 milyar 796 milyon liraydı. 5 Haziran tarihli haftada 125 milyar 151 milyon lira oldu. 12 Haziran tarihli haftada kamu bankalarının verdiği konut kredisi 3.7 milyar lira artışla 128 milyar 898 milyon lira oldu. 19 Haziran tarihli haftada 5.9 milyar lira artışla 134 milyar 887 milyon liraya çıktı. 26 Haziran tarihli haftada 7.3 milyar lira artışla 142 milyar 146 milyon liraya, 3 Temmuz haftasında da 7.2 milyar lira artışla 149 milyar 351 milyon liraya yükseldi.

EMLAKÇI VE BAYİLERDE YOĞUNLUK

Bankalar tarafından konut ve otomobil satışları için verilen düşük faizli krediler piyasada hareketlenmeye neden oldu. 3-4 ay öncesine kadar günde 10 müşteriye ev gezdirdiklerini söyleyen emlakçılar randevu sistemiyle müşteriye 2 gün sonra dönebildiklerini belirtiyor.

TAŞIT KREDİLERİNDE NE OLDU?

Yılın başından itibaren 7 milyar lira civarında olan taşıt kredileri 29 Mayıs tarihli haftada 7 milyar 148 milyon liraydı. 5 Haziran tarihli haftada 7 milyar 256 milyon liraya, 12 Haziran’da 7 milyar 657 milyon liraya, 19 Haziran’da 8 milyar 34 milyon liraya 26 Haziran tarihli hatfada da 8 milyar 343 milyon liraya yükseldi. 3 Temmuz tarihli haftada taşıt kredilerindeki artış trendi devam etti ve 8 milyar 618 milyon liraya yükseldi.