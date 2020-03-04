Düşük faiz cezbetti satışlar doludizgin

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışı, 2020 yılı şubat sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89.55 artarak 74 bin 395 adet olarak gerçekleşti. 2019 yılı iki aylık dönemde 39 bin 248 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2020 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 97.93 oranında artarak 59 bin 743 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 30 bin184 adet araç satılmıştı. Hafif ticari araç satışı da 2020 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 61.65 artışla 14 bin 652 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 9 bin 64 adet satış gerçekleşmişti.

SATIŞLAR NEDEN ARTTI

Otomobil üreticilerinin ortak görüşü anormal olan bu yıl yaşanan büyüme değil, geçtiğimiz yıl pazarın potansiyelinin altında kalmasıydı. 2017 yılında 956 bin adet olan toplam pazar büyüklüğü 2018’de 620 bine 2019’da ise 445 binlere kadar gerilemişti. Geçtiğimiz yıla oranla yaşanan büyümenin en önemli sebepleri; düşen faizler ile öne çekilen talepler ve düşük kur maliyetli araç satışları oldu.

SIFIRDA SIRA VAR İKİNCİ ELDE FİYAT ARTIŞI

Geçtiğimiz yıl ÖTV teşviklerinden dolayı dönem dönem artışlar yaşanırken bu yıl sektör genelinde beklentileri de aşan bir yükseliş trendi var. Markalar, bazı modelleri için hazirana kadar sıra yazmaya başladı. Tahminler, üreticilerin ilk 6 ayda tedarik problemi yaşayabileceği yönünde. Markalar hazırlıksız yakalanınca ikinci el fiyatları sıfır fiyatlarını yakaladı, hatta bazı modellerde geçti bile; Fiat Egea 1.3 Multijet gibi filolar için tercih edilen araçların yanı sıra BMW 320i, Skoda Supeb dizel gibi otomobillerde ikinci el fiyatları daha yüksek.

OTOMOTİVCİLERE SORDUK

BUNDAN SONRA NE OLUR?

PEUGEOT: 2019 İLE KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL



Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç planlamasını doğru yapan markaları etkilenmeyeceğini vurgulayarak; “İlk 6 ay tüm markaların tedarik sıkıntısı yaşaması muhtemel. Ancak biz Türkiye’nin potansiyeline güvenerek temkinli iyimserlik tahminlerimizle ilerliyoruz. 2020 yılındaki büyümeyi 2019’la kıyaslamak doğru değil. 2017 ve 2018 rakamlarına bakarak ortalama potansiyel otomotiv pazarımız 800 bin seviyelerinde olduğunu düşünürsek 2019’dan bu yıla çok büyük bir talep yansıması olacağı beklentilerimiz arasındaydı. Türkiye krizden çok hızlı çıkan bir ülke, biz de bunu bilerek bu yılın dalgalanmalar olmadığı taktirde 700 bin seviyesinde tamamlanabileceğini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



TOYOTA: GELEN TALEBİ KARŞILAYABİLİRİZ



Paralel şekilde tedarik konusunda hazırlıklı olduklarını vurgulayan Toyota Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar Bozkurt, “2019 yılını yüzde 6’lık bir pazar payı ile kapatmıştık ancak bu yıla hızlı başlayarak büyüyen pazar içerisinde pazar payını artıran marka olduk. Ocakta yüzde 10, şubatta ise yüzde 7.5’lik bir pazar payı yakaladık. Önümüzdeki bir kaç ayda markaların araç yetiştirmek konusunda sıkıntı çekmesi muthemeldir ancak biz marka olarak talebi karşılama konusunda hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.



FIAT: YERLİ ÜRETİCİLER AVANTAJLI



Yerli üretimin önemine vurgu yapan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç; “Sektörde yaşanan bu artış karşısında Türkiye’de üretim yapan markalar avantajlı konumda. Biz taleple doğru orantılı olarak üretim stratejimizde belirli oranda esneklikler yaparak karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Seneye başlarken ilk tahminimiz pazarın 600 bin seviyelerinde olacağı yönündeydi ancak ocak ve şubat aylarındaki gidişat bize bu rakamın 700 bin seviyesine çıkabileceğini gösteriyor. Yerli üretim yapan bir marka olarak talebi karşılama konusunda problem yaşamayacağız” dedi.



FORD: MART AYINDA NORMALLEŞİRİZ



Ticari araçlar konusunda Türkiye’nin önemli yerli üreticilerinden olan Ford Otosan’ın Genel Müdürü Haydar Yenigün ise; “Sıraların Haziran’a kadar süreceğini sanmıyorum. Mart ayında hayat normale dönecektir. Yılsonu öngörümüzü değiştirmek için henüz erken” şeklinde konuştu.