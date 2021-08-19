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Ekonomi
Haber Giriş: 19.08.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

Gözler dev şirkette... Duruşma sona erdi! Dünyanın beklediği karar...

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Gözler dev şirkette... Duruşma sona erdi! Dünyanın beklediği karar...

Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesinin görüşüleceği duruşmalar sona erdi. Savunma avukatları Mıng'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulmasını talep etti. Karar 21 Ekim'de açıklanacak.

Kanada'da 2018'de tutuklanan Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesinin ele alınacağı duruşmalar mart ayında başlamıştı. Duruşmalar bugün ise sona erdi. Çinli teknoloji devi yönetici şimdi, tarihi 21 Ekim'de belirlenecek olan davasında hakimin kararını bekleyecek.

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Duruşmalarda, savunma avukatları Mıng'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulmasını talep etti. Mıng, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmıştı.

Kanada'da bir mahkeme Mıng'ın karıştığı olayların ülkede suç oluşturduğuna hükmetmiş, Huawei'nin üst düzey yetkilisinin böylece ABD'ye iade edilerek yargılanması konusuna bir adım yaklaşılmıştı. Üç gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın, ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Huawei yöneticisi Mıng Vancou Kanadaya karşı dava açtı
Huawei yöneticisi Mıng Vancou Kanada'ya karşı dava açtı

ÇİN DE İKİ KANADALIYI TUTUKLAYARAK MİSİLLEME YAPMIŞTI

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

Çin, Kanadalı eski diplomat ve iş adamını resmen tutukladı
Çin, Kanadalı eski diplomat ve iş adamını resmen tutukladı

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