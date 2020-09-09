‘Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz’

‘ENERJİ KATTIK’

Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat alışarak kırıldığını belirten Bakan Dönmez, “Üreten Türkiye’nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık” ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre, günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat ile 3 Eylül’de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Önceki rekor 2 Ağustos 2018’de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı. Saatlik elektrik tüketiminde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül’de saat 14:00’te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Türkiye’de en yüksek talebin olduğu saatte 38 adet Keban Barajı’na denk üretim yapıldı ve aynı düzeyde elektrik tüketimi oldu. 3 Eylül günü aynı zamanda Türkiye’de yaşanan aşırı sıcaklıklarla beraber 26 şehirde en yüksek eylül ayı sıcaklıkları ölçüldü. Mersin ve Osmaniye’de ölçülen ise en sıcak gün yaşandı. Bu daha özellikle klima ve soğutucu kaynaklı elektrik tüketimini arttırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez