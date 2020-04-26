Dünyayı temizliyoruz

Tüm dünyada ürün sıkıntısı yaşanırken Türkiye’de üretilen hammaddeler sayesinde Avrupa başka olmak üzere dünyanın en büyük kimya üreticileri fabrikalarını açık tutuyor. Dev markalar çamaşır suyu, deterjan, dezenfeksiyon ve antibakteriyel ürün gibi hijyen malzemelerini üretmeye devam ediyor.

Koronavirüse karşı kimya sektöründeki bazı stratejik ürünlerde yaşanacak sıkıntıları aralık ayında gördüklerini belirten MKS Devo Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korgün Şengün, “Kimya sektörü çok sayıda farklı sektöre sağladığı hammadde ile üretimin bel kemiğini oluşturuyor. Bu stratejik ürün olarak tanımlanan hammaddelerin üretim yeri ise Çin ve Hindistan. Biz buradan aldığımız kimyevi ürünleri formüle edip çeşitli üreticilere gönderiyoruz ve ortaya bir ürün çıkıyor. Ancak salgınla beraber Çin ve Hindistan üretimi durdurdu” dedi.

TEHLİKEYİ ERKEN GÖRDÜ

Yaşanacak sıkıntıyı erken fark ettiklerini ve 3 kat fazla sipariş vererek stoklarını doldurduklarını belirten Şengün, “Hammadde stoğumuzu yaptık ve kontrollü satış gerçekleştirdik. Hijyen ürünleri için stratejik öneme sahip kimyasalları İtalya, Fransa, Almanya, Danimarka, Belçika başta olmak üzere tüm dünyaya gönderiyoruz. Şu an Avrupa’da hastanelerde kullanılan hijyen ürünleri hatta bizlerin evlerinde kullandığı dünyaca ünlü temizlik malzemeleri bu gönderdiğimiz kimyasallar sayesinde üretiliyor” diye konuştu.

ŞİŞELERİ ATMAYIN

Dünyada kimyasal fabrikaları çalışmadığı için büyük bir sıkıntı yaşandığını belirten Şengün, “Bizi bekleyen en önemli tehlikelerden biri de şişe sıkıntısı” dedi ve şöyle devam etti: “Kullandığınız hijyen ürünlerinin şişelerini atmayın. Şu an sipariş verdiğimizde en erken teslimat için 3 ay sonrasına gün veriliyor. 200 mililitrelik bir şişenin kullanıcıya maliyeti şu an 4 lira. Kısa süre içerisinde bu ürünler 3-5 litrelik paketlerde satılacak. Herkes kendi şişesini kullanacak.” Şengün son kullanıcı için de ürün geliştirmeye başladıklarını söyledi.

ÜRETİMİ ÜÇE KATLADI

Salgın sonrası hızla harekete geçtiklerini anlatan Korgün Şengün,”8 farklı büyük sektöre kimyasal üretiyorduk. Gidişata bağlı olarak üretim altyapımızı kısa sürede yaptığımız yatırımla temizlik ve hijyen malzemelerine kaydırdık. Her bir çalışanımız için kaymakamlıktan özel izin aldık. Gerekli tedbirlerle hareket ederek üretimi 3’e katladık. Güney Afrika’dan Avustralya’ya kadar bölgeye binlerce ton kimyasal göndererek koronavirüsle mücadelenin sürmesini sağlıyoruz”dedi. İlk olarak Türkiye’nin ihtiyacına odaklandıklarını belirten Şengün, ülkenin tüm ihtiyacını karşılayabileceklerini ekledi.