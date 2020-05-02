Dünyayı telefonda gezdiriyor

Tülin Yücel Altaş, Bursalı bir ailenin kızı. Ailesinde girişimci yok. O “ikinci ailem” dediği Young Guru Academy’ye (YGA) üniversitede okuduğu dönemde girdi. 50 bin başvuru arasından YGA’ya seçildi ve sosyal inovasyon projelerinde gönüllü çalıştı. Öğrencilik hayatı boyunca Anadolu’nun dezavantajlı bölgelerine gitti; çocuklarla bilim seansları yaptı, görme engelli teknolojileri için çalıştı. Üniversitede ekonomi bölümünü bitirir bitirmez de kendini finans sektöründe buldu. Birkaç kurumsal deneyimden sonra yapmak istediği işin bu olmadığına karar verdi. Ve o dönemde YGA ofisinde tam zamanlı çalışmaya başladı. YGA’da son 5 yılda görme engelli teknolojilerinden sorumlu olarak çalıştı. Görme engellilerin sesli entelektüel içeriklere erişimi için bir mobil uygulama geliştirildi, Tülin Yücel Altaş da bu işin sorumlularından oldu. Bu dönemin sonunda da ses teknolojileri ve mobil ürün geliştirme konusundaki deneyimini kendi girişimi için hayata geçirmeye karar verdi.

GÜNCEL BİLGİ

Seyahatle ilgili bir iş geliştirme fikri de birlikte çalıştığı arkadaşlarının ilham vermesiyle gerçekleşti. Çevresindeki herkes seyahat etmeyi seviyor, yeni yerler görmek istiyordu. Birçok kişi de gittiği yeni şehirler ve ülkelerde gezdiği gördüğü yerler hakkında yeterli güncel bilgi bulamamaktan şikayet ediyordu. İşte tüm bunlar Tülin Yücel Altaş’ın kafasındaki iş fikrini şekillendirdi; ve Piri hayata geçti. Tülin Yücel Altaş, Piri’nin yola çıkış hikayesini şöyle anlatıyor: “Pek çoğumuzun seyahat ederken karşılaştığı problemler aynıydı, eminim sizin de benzerdir. Mesela bunlardan biri, gideceğiniz şehirle ilgili araştırma yapmak. Kitaplar, dergiler, bloglar o kadar çok kaynak var ki… Bilgiye erişmekte artık bir problem yok fakat bir kaliteli ve doğru bilgiye erişmek önemli bir sorun. Ya da diğer taraftan bir şehri rehberle gezmek gerçekten güzel bir deneyim, çünkü o şehri en iyi bilenden dinleme fırsatınız oluyor. Fakat herkesin rehberli turlara gücü yetmeyebiliyor, yer bulamıyor ya da daha özgür bir deneyim istiyor. İşte biz bu problemlere yönelik, dünyadaki birkaç çözümü denemiştik fakat eksikleri vardı. Daha iyisini yapabileceğimize inandık ve böylelikle yola çıktık.”

150 DİJİTAL TUR VAR

Piri, şu anda 20 ülke, 30 şehirde, 150’den fazla dijital turu, 3 binden fazla sesli içeriği ile 500 bin gezgine hizmet veriyor. Bu dijital turlarına erişmek için, öncelikle Piri mobil uygulamasını telefonunuza ücretsiz indirebiliyorsunuz, ardından deneyimlemek istediğiniz turu satın alabiliyor ya da ücretsiz içerikleri dinleyebiliyorsunuz. Türkiye’de; İstanbul, Edirne, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Konya gibi şehirler var. İstanbul’da Kuzguncuk, Karaköy, Beyoğlu, Balat, Tarihi Yarımada, Cihangir gibi semtleri kapsayan 20 farklı rota bulunuyor. Yurt dışında ise ağırlıklı olarak; Paris, Roma, Prag, Barcelona, Budapeşte, Amsterdam, Berlin, Venedik, Floransa, Milano, Londra gibi en çok ziyaret edilen Avrupa şehirleri yer alıyor.

HEDEF 81 İL

Turlarda şehirlerin bilinmeyen hikayeleri, tarihi, kültürel mirası, lokal yaşamı, müzeleri, en ünlü eserleri, sanatsal değerleri, mutfağı anlatılıyor. Tüm bu sesli anlatımları mekana özel müziklerle harmanlayarak sunuluyor. Anlatılan yerlerin fotoğrafı eş zamanlı olarak ekranınızda beliriyor. Eğer seyahat halindeyseniz de şimdilik bu fikir hepimizden uzak olmuş olsa da, deneyiminiz tam olarak şöyle oluyor: Piri size şehirdeki en iyi rotayı çiziyor, neredeyseniz oranın hikayesini anlatıyor, bir sonraki durağa da navigasyonla adım adım yönlendiriyor. Özetle kulaklıklarınızı takıyorsunuz ve sanki rehberiniz yanınızdaymış gibi şehri dinleyerek gezebiliyorsunuz. Şehrin tarihini, kültürünü, yaşamını öğrenerek dolaşabiliyorsunuz.

Tülin Yücel Altaş yakında Urfa ve Göbeklitepe turlarının başlayacağını, hedeflerinin 81 ile ulaşmak olduğunu söylüyor.

EVDE KEL EVDE KEŞFET

Eve kapandığımız bu günlede Piri dijital turları katılımları ne kadar arttı? diye sordum. Altaş şöyle cevap verdi: “Aslına bakarsanız, bizim ana faaliyet alanımız turizm ve mart ayının ilk günlerinde trafiklerimiz, tüm turizm oyuncuları gibi olumsuz etkilendi. Çünkü pek çok gezginimiz seyahatlerini iptal etti, iyi ki de ettiler. Biz bu süreçle birlikte, hemen ‘Evde Kal, Evde Keşfet’ başlıklı bir iletişim başlattık kullanıcılarımıza. 50’den fazla sesli içeriğimizi ücretsiz sunduk. Ücretli premium dijital turlarımızdan seçilen en güzel durakları da her gün yenileyerek ücretsiz sunmaya başladık. Uygulamanın ana sayfasında yer alan ‘Bugün Kaçırma’ isimli kategoriden her gün bir şehri dinleyerek turlayabiliyorsunuz hâlâ. Çok kısa sürede sesli dijital turlar, sanal bir seyahat deneyimi olarak benimsendi ve evlerden dinlenmeye devam etti. Çok güzel yorumlar alıyoruz. “Bugünlerde ilaç gibi geliyorsunuz”, “Canım sıkıldı, evden bir Dublin’i turladım geldim” diyen kullanıcılarımız oluyor. Bu döneme böyle bir katkı sağlayabilmek bizim için çok önemli. Dolayısıyla trafiklerimiz tekrar çok hızlı bir yükselişe geçti. Bu yorumlardan gördüğümüz kadarıyla sesli turlarımız artık, özlenen yerleri evlere getiriyor; mental sağlığı ve keşif duygusunu canlı tutmaya yardım ediyor.



SALGIN DÖNEMİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ROTALAR

Salgın döneminin verilerine göre ise en çok dinlenen rotalar arasında, İstanbul, Dublin, Prag, Amsterdam ve Kapadokya yer alıyor. En çok dinlenen sesli içerikler ise ‘Deyimlerin Şaşırtıcı Hikayesi’, ‘Avrupa’nın En Özel 12 Müzesi’, ‘Topkapı Sarayı’ndan 10 Hikâye’, “Kahvenin Yolculuğu”. Önümüzdeki haftalarda, “Karantinada Sanat” içerikleri ilk sıraya yükselecek gibi görünüyor.

EN ÇOK TALEP GÖREN YERLER

- İstanbul için Karaköy, Balat, Kuzguncuk ve Üsküdar

- Anadolu’da Kapadokya, Gaziantep ve Bursa

- Avrupa’da Roma, Floransa ve Milano gibi İtalya rotaları, Paris, Amsterdam, Budapeşte ve Prag da aynı şekilde çok tercih edilen turlar arasında. Bu şehir rotalarının dışında, yemek kültürünün anlattıldığı lezzet rotaları da var. Vedat Milor’un sesiyle hazırlanan lezzet rotaları da çok ilgi görüyor.

KARANTİNADA SANAT

Piri’de son günlerde en çok ilgi çeken içerik ‘Karantina’da Sanat’. Karantinada Sanat içeriklerinde mutlaka bir yerlerde görmüş olabileceğiniz ve çok da bilmediğiniz bir eserin hikâyesi anlatılıyor. İlk eser Sandro Botticelli’nin ‘İlkbahar’ adlı eseri oldu. Yalnızca 5 gün içinde 2 binden fazla kişi tarafından dinlendi ve 5 üzerinden 4.9 puan aldı. İkinci anlatılan eser ise Rafaello Sanzio’nun ünlü ‘Atina Okulu’ oldu.

SAFFET EMRE TONGUÇ VE VEDAT MİLOR’LA DA TURLAR VAR

Piri dijital turları geliştirirken rehber ve uzman isimlerle de çalışıyor. Türkiye’nin en çok seyahat eden, İstanbul’u en güzel anlatan rehberlerden biri Saffet Emre Tonguç ile pek çok sesli turu var. Anadolu kültür tarihçisi Ali Canip Olgunlu, dünyaca ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, İngiltere’nin ödüllü rehberi Ruth Polling, Dublin’in yayıncı ve sanatçı rehberi Pat Liddy gibi yerli-yabancı 30’dan fazla isimle sesli dijital turları var. Aynı zamanda lokal bir deneyim arayan gezginler için, seyahat yazarları, fenomenler ve lokaller gibi iş ortakları da var.