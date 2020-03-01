Dünyayı durduran salgın

Daha önce pek çok önemli spor ve iş etkinliğinin iptal edilmesine sebebiyet veren virüsün özellikle İtalya ve İran üzerinden çok daha fazla ülkeye hızla taşınması yeni önlemleri beraberinde getirdi. ABD, 17 kişinin öldüğü ve 650 hastanın bulunduğu İtalya için seyahat uyarısı yayımladı, vatandaşlarından “seyahatlerini gözden geçirmelerini” istedi. Ayrıca son 14 gün içinde İran’a gidenlerin ülkeye girişlerini yasakladı.

TÜRKİYE UÇUŞLARI DURDURDU

Güney Amerika ve Sahraaltı Afrika’daki ilk vakalar İtalya ile bağlantılıydı. Koronavirüs nedeniyle Nijerya’da karantinaya alınan İtalyan vatandaşı bir kişinin bu ülkeye İstanbul aktarmalı uçtuğu ve geceyi İstanbul’da bir otelde geçirdiği düşünülünce Türkiye’deki olası ilk vakanın da İtalya bağlantılı çıkması muhtemel. Bu kapsamda Türkiye de çeşitli uçuş yasaklarını devreye soktu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, İtalya, Güney Kore ve Irak’a gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu bildirdi.

DİPLOMASİYE SALGIN ENGELİ

ABD yönetimi virüse karşı önlemler kapsamında 14 Mart’ta Las Vegas’ta yapılması planlanan ve Asya ülkelerinin liderlerini bir araya getirecek ASEAN zirvesini de iptal etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılması beklenen zirve koronavirüs nedeniyle iptal edilen en üst düzey diplomatik organizasyon oldu. Google da yine Las Vegas’da bu ay gerçekleştireceği etkinliği iptal ettiğini duyurdu. 16 Mart’ta San Francisco’da yapılacak Oyun Geliştiricileri Konferansı ise Microsoft, Electronic Arts ve Sony gibi sektörün başat aktörlerinin katılmaktan vazgeçmelerinin ardından risk altında.

TURİZM DE NASİBİNİ ALDI

Bu yıl Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Japonya’da ise Kiraz Çiçeği Festivali iptal edildi. Tokyo ve Osaka kentlerinde her yıl milyonlarca insanı bir araya getiren nisan ayındaki etkinlik yabancı turistlerin de gözde aktivitelerindendi. Ölü sayısının 5’e çıktığı ülkede 230’dan fazla vaka tespit edildi. Bu arada Olimpiyat Oyunları’nın akıbeti hala tartışma konusu. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen ‘BAE Tur’ bisiklet şampiyonası da, İtalyan takım görevlisinde koronavirüs saptanması üzerine 6. etap öncesi iptal edildi. Tura katılan tüm sporcular ve görevlilerin virüs testine tabi tutulacağı belirtildi. Diğer bir iptal haberi de Berlin’den geldi. Dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan ve 4 Mart’ta başlayacak ITB Berlin’in ertelendiği açıklandı.

OTOMOBİLE DARBE

Yarın basın gösterimiyle kapılarını açması beklenen Cenevre Otomobil Fuarı da salgının vurduğu organizasyonlar arasına girdi. Yaklaşık 220 katılımcının yer aldığı fuar, her yıl yaklaşık 10 bin gazeteci ve 660 bin otomobil meraklısı tarafından ziyaret ediliyordu. Bu iptal, salgın nedeniyle Asya ülkelerindeki bazı fabrikalarda üretimin durduğu otomobil endüstrisi için yeni bir darbe oldu. Sektör, son 3 yıldır daralan pazar nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor. 2017’de 95.2 milyon adet satışın gerçekleştiği sektörde bu sayı 2019’da 90.3 milyona kadar geriledi.

EN ÇOK HAVACILIK SEKTÖRÜ ETKİLENDİ

Tüm bu iptaller göz önünde bulundurulduğunda salgından en çok zarar gören şüphesiz havacılık endüstrisi. Karantinalar nedeniyle Çin’in en yoğun havalimanlarında trafik yüzde 80 azaldı. Çokuluslu şirketlerin mecbur olmadıkça çalışanlarına seyahatten kaçınmalarını telkin etmelerinin de etkisiyle özellikle ABD’de hava taşımacılığına olan talepte keskin bir düşüş meydana geldi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne (IATA) göre Covid-19’un sektöre etkisi 11 Eylül saldırılarından bile kötü. Saldırılar sonrası 2002 yılında havayolu şirketlerinin gelirlerinde 19.6 milyar dolarlık azalma kaydedilirken, bu yıl 29.3 milyar dolarlık kayıp tahmin ediliyor. En çok vakanın görüldüğü Çin, İtalya, İran, Japonya, Singapur ve Güney Kore tüm havayolu yolcu sayısının yüzde 25’i ve tüm gelirlerin yüzde 20’sinden sorumlu.