Dünyaya Türk maden suyu

200 MİLYON ŞİŞE

13 yıl önce grupları bünyesinde faaliyete aldıkları Manisa’nın Selendi ilçesinde kurulan Gediz Kaynak Suları hakkında da bilgi veren Gürbüz, “Yılda 200 milyon şişe maden suyu üreterek Türkiye’nin maden suyu pazarında önemli bir yer tutuyoruz. Amacımız halkımızı, doğal, sağlıklı ve mineral bakımından zengin maden suyu ile buluşturmak. Manisa’nın Kula ilçesindeki doğal kaynak suyundan elde edilerek hazırlanan Gediz Kaynak Suları el değmeden şişeleniyor. Kaynağımız yüksek bir debiye sahip. Dört kaynaktaki toplam debimiz saniyede 100 litre civarında. 200 ml ve 250 ml üretim yapan iki farklı hattımızda saatte 36 bin, yılda 200 milyon şişe maden suyu üretebiliyoruz” diye konuştu.

2 farklı marka ile üretim yaptıklarını söyleyen Gürbüz, “Yüzde 100 doğal mineralli sudan yapılan Gediz Minera doğal maden suyu, Furuga ise doğal maden suyundan oluşan meyveli ve gazlı içecekleri oluşturuyor. Ürünlerimiz Türkiye’nin seçkin market zincirlerinde halkımızla buluşuyor” diye konuştu.

DÜNYA PAZARINDA

Gediz Minera doğal maden suyu ve aynı sudan üretilen Fruga doğal mineralli meyveli gazozların dünya pazarına girdiğini söyleyen Gürbüz, “Ortadoğu ülkelerine ağırlıklı ihracat yapıyoruz. Satış içindeki ihracat payımız yüzde 10 civarında. Amacımız kısa sürede ihracat payımızı artırarak dünyaya açılmaktır. Bu anlamda Türkiye’de üretilen yüzde 100 doğal mineralli sudan yapılan maden suyunu dünyada tanınır bir marka haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MİNERAL ORANLARI FARKLIDIR

Gediz Minera doğal maden sularının kaynağından çıktığı gibi şişelendiğini ve mineral dengesinde hiçbir değişiklik yapılmadığını belirten Özer Gürbüz, “Doğal maden sularının her birinin mineral oranları farklılık arz etmektedir. İçindeki mineral oranına göre zengin normal ve düşük mineralli olabilirler. Doğal maden sularının içilebilmesi için mineral yapısının vücut yapısına uygun olması gerekir” dedi.

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