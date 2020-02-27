Dünyaya Gemlik’ten yayılacak

1961 yılında başlayan hayalin bugün gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, “Türk özel sektörünün bilgisi, birikimi ve tecrübesi bu projeyi hayata geçirmiştir. Bu gurur hepimizin, bu gurur milletimizindir. Bu büyük projenin hayata geçirilmesinde, fikri ve vizyonu ile ışık tutan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, 5 babayiğite, 365 oda ve borsamıza, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’a ve mühendisimizden tüm emekçilerine kadar herkse gönülden teşekkürlerimi iletmek isterim. GTSO olarak yerli otomobil fabrikamızın Gemlik’te kurulması için çok büyüklerimiz, kanaat önderlerimiz büyük uğraşlar verdi. Bizde GTSO olarak destek olduk, öneriler sunduk. Bu uğurda emek veren, bizimle beraber olan, desteklerini esirgemeyen herkese gönülden teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Gemlik kurulacak olan yerli, milli ve elektrikli otomobil ile marka değerine değer katacaktır. Bölgeye ve ülkemize sayısız ekonomik katkıları olan gemlik yerli otomobil için hazır” diye konuştu. Başkan Ağdemir bömlgenin avantajları ve fabrikanın bölgeye katacakları hakkında şu bilgileri paylaştı:

Gemlik’in getirdiği avantajlar



1. Gemlik mevcut limanları, sanayi tesisleri, serbest bölgesi, gümrük hizmetleri ve tüm altyapısıyla Bursa’nın dünyaya açılan kapısıdır.

2. Lojistik anlamında tüm altyapısı hazır ve bu konuda ihtisas yapmıştır.

3. Bursa, Türkiye Otomobil üretimin yüzde 60’nı gerçekleştirmektedir. Bu konuda ihtisas yapmıştır.

4. Otomotiv sanayinin lokomotifi, yan sanayi kuruluşları bu proje için bütün alt yapısı ile hizmete hazırdır.

5. 13 milyar dolar ihracat hacmi Gemlik Gümrüğü ülkemizin en önemli lokasyonlarından bir tanesidir.

6. Tamamlanan ve hizmete açılan Gebze- Orhangazi –İzmir otoyolu ile sanayi, serbest bölge ve liman tesislerimizin doğrudan bağlantısı bulunmaktadır.

7. Limanlarımızın demir yolu ağlarına bağlanmasına yönelik projelendirmeler tamamlanmış ve yakın gelecekte tamamlanacaktır.

8. Gemlik, Türkiye’nin dış ticaretinin deniz yoluyla gerçekleştirdiği ve uluslar arası deniz yollarına yakınlığı bulunan lojistik merkezlerin başında gelmektedir.

9. Gemlik’te Kurulu bulunan; GEMPORT, YILPORT, Borusan Lojistik ve Roda Port limanları ülkemizin ve Avrupa’nın belli başlı limanları arasında yer almaktadırlar.

10. Üretimin yapılacağı 4500 dönüm arazi tesisin kurulması için son derece elverişli, denize geniş cephesi ile stratejik öneme sahiptir. Limanlara sadece birkaç dakika uzaklıktadır.

11. Sıfıra yakın maliyetle gemiye yükleme ve sevkiyat yapılabilir.

12. Üretilecek araçların dış pazarlara ulaştırılması son derece kolay gerçekleşecektir.

13. Üretim sonrası maliyetler düşecektir.

14. Limanlarımıza entegre edilecek demir yolu ile nakliye daha verimli gerçekleşecektir.

15. Çevreye en az zararla dünya pazarına otomobillerimizi göndermek mümkün olacaktır.