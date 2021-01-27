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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Dünyanın üçüncü en yükseği olacak! Yüzde 96'sı tamamlandı...

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Dünyanın üçüncü en yükseği olacak! Yüzde 96'sı tamamlandı...
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Artvin'de tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın yüzde 96'sı tamamlandı.

Artvin'de, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde beton döküm işinin tamamlanmasına yaklaşıldı.

1915 Çanakkale Köprüsünde kedi yolunun büyük kısmı tamamlandı
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Dünyanın üçüncü en yükseği olacak Yüzde 96sı tamamlandı...

DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES inşaatında baraj ünitelerine ait yapıların inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kuraklığa karşı 25 yeraltı barajı
Kuraklığa karşı 25 yeraltı barajı

Dünyanın üçüncü en yükseği olacak Yüzde 96sı tamamlandı...

Açıklamada, 4 milyon metreküp beton kullanılacak olan baraj gövde inşaatında yüzde 96’lık gerçekleşme sağlandığı, bu alanda bir rekora imza atıldığı kaydedildi. 

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