Dünyanın kedi kumu Türkiye’den gidecek

Haberin Devamı

Bugün 65 ülkeye kendi markalarıyla ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Bentaş Bentonit CEO’su Turgay Ömür, son dönemde ‘pet sektörü’ adı verilen evcil hayvan ürünlerine olan talebin arttığına dikkat çekerek yeni yatırımları devreye alacaklarını açıkladı.

YÜZDE 51 ARTIŞ

Fatsa’daki 4 tesise ek olarak 2 tesis daha açacaklarını söyleyen Turgay Ömür, Nevşehir’de sıfırdan tesis kuracaklarını ifade ederek, “Şu an yer bulma aşamasındayız. Oradaki tesisimiz Bentaş Bentonit’in bağlı ortaklığı şeklinde olacak. KB Bentonit adı altında işlemlerini yürüteceğiz. Yüzde 51 oranında bentonit artışına gideceğiz. Vancat markamızın öncülüğünde ve yeni yatırımımızla 100 ülkeye ihracat yapmak istiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

İLK 5’TE YER ALIYOR

EFT Pazarlama firması ile sektörde önemli bir paya ulaştıklarını belirten Bentaş Bentonit CEO’su Turgay Ömür; “Türkiye pet sektörünün yüzde 70’ine hâkim durumdayız. 4 depoda toplam 10 bin metrekare kapalı alan yarattık. Geçen yıl yapmış olduğumuz bir yatırımdı ve çok doğru zamanda yaptık. 21 aracı 4 milyon liraya aldık şu an o araçların bedeli 10 milyon lirayı geçmiş durumda. 2 yıl içinde pet sektöründeki en büyük dağıtıcı firma olabilecek potansiyeldeyiz ve buna adayız. Türkiye’de şu anda ilk 5 firma içerisinde yer alıyoruz” açıklamalarını yaptı. Dijitalleşmeye de dikkat çeken Ömür, “Türkiye’de dijitalleşmeye en fazla harcama yapan ilk 50 firma arasında 15 milyon liralık yatırımla Bentaş Bentonit ilk sırada yer aldı” bilgisini verdi.

TÜM ÜRÜNLER ÜLKEMİZDE ÜRETİLEBİLİYOR

YURTİÇİ ve yurtdışı fuarlara katılım sağladıklarını ve fuarlar sayesinde ciddi ilerlemeler kaydettiklerini söyleyen Turgay Ömür, “Fuarlarda olmamızın sebebi yeni müşteriye ihtiyaç duyduğumuzdan değil sadece sektörün öncü kuruluşu olarak orada yer almak istiyoruz. Yeni markalarımızın lansmanları yapıyoruz. Mevcut müşterilerimizle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Fuarlara yurtdışından müşteriler daha fazla gelmeye başladı. Türk ürünlerine daha fazla rağbet var. Türkiye’de pet sektörü 3 yılda yüzde 100 büyüme sağladı. Pet sektörünü kapsayan tüm araç ve gereçler Türkiye’de üretiliyor ve bu sektörde Türkiye önemli ihracatçılardan biri olacak” şeklinde konuştu.