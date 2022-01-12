Dünyanın kedi kumu Türkiye’den gidecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tüm yurt için uyarı Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kestiTüm yurt için uyarı! Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kesti#Meteoroloji
Madde madde sosyal güvenlikte değişikliklerMadde madde sosyal güvenlikte değişiklikler #Sigorta
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
On binlerce işçi bu haberi bekliyordu İşte zam oranıOn binlerce işçi bu haberi bekliyordu! İşte zam oranı#Türk Metal Sendikası
Yoğun bakımda alarm Hafife almayın... Yeni tedbir önerisiYoğun bakımda alarm! Hafife almayın... Yeni tedbir önerisi#Omikron
Erken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesiErken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesi#Erken Seçim
24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi Kripto paralarda neler oluyor24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi! Kripto paralarda neler oluyor?#Bitcoin
Tek kelimeyle mucize... Kurtarma ekipleri gözlerine inanamadıTek kelimeyle mucize... Kurtarma ekipleri gözlerine inanamadı!#ABD
Milyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiriyor 3 gün sonra başlıyorMilyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiriyor! 3 gün sonra başlıyor#Memur
Altın fiyatlarında kritik gün Gözler saat 16:30daAltın fiyatlarında kritik gün! Gözler saat 16:30'da#Altın
Cumhurbaşkanı Erdoğandan fezleke talimatıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan fezleke talimatı#Semra Güzel
Elini taşın altına koydu... Derin Mermerciden acil eylem planıElini taşın altına koydu... Derin Mermerci'den acil eylem planı!#Derin Mermerci
İpleri koparan açıklama Boşanma davası açıyor...İpleri koparan açıklama! Boşanma davası açıyor...#Burcu Kıratlı
Orta Asya’da CIA virüsü: FETÖOrta Asya’da CIA virüsü: FETÖ#FETÖ
11 yıllık evlilik 10 dakikada bitti11 yıllık evlilik 10 dakikada bitti!#Deniz Gökçer
HABERLEREkonomi Haberleri

Dünyanın kedi kumu Türkiye’den gidecek

#Kedi Kumu#Ordu#İhracat
Dünyanın kedi kumu Türkiye’den gidecek

Ordu’nun Fatsa ilçesinde çıkarılan bentonit isimli beyaz kilden dünyanın en çok tutulan kedi kumları üretiliyor. Trabzon merkezli Bentaş Bentonit firması da bu değerli madeni çıkarıp işleyerek dünyaya ihraç ediyor.

Haberin Devamı

Bugün 65 ülkeye kendi markalarıyla ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Bentaş Bentonit CEO’su Turgay Ömür, son dönemde ‘pet sektörü’ adı verilen evcil hayvan ürünlerine olan talebin arttığına dikkat çekerek yeni yatırımları devreye alacaklarını açıkladı.

YÜZDE 51 ARTIŞ

Fatsa’daki 4 tesise ek olarak 2 tesis daha açacaklarını söyleyen Turgay Ömür, Nevşehir’de sıfırdan tesis kuracaklarını ifade ederek, “Şu an yer bulma aşamasındayız. Oradaki tesisimiz Bentaş Bentonit’in bağlı ortaklığı şeklinde olacak. KB Bentonit adı altında işlemlerini yürüteceğiz. Yüzde 51 oranında bentonit artışına gideceğiz. Vancat markamızın öncülüğünde ve yeni yatırımımızla 100 ülkeye ihracat yapmak istiyoruz” dedi.

Dünyanın kedi kumu Türkiye’den gidecek

Haberin Devamı

İLK 5’TE YER ALIYOR

EFT Pazarlama firması ile sektörde önemli bir paya ulaştıklarını belirten Bentaş Bentonit CEO’su Turgay Ömür; “Türkiye pet sektörünün yüzde 70’ine hâkim durumdayız. 4 depoda toplam 10 bin metrekare kapalı alan yarattık. Geçen yıl yapmış olduğumuz bir yatırımdı ve çok doğru zamanda yaptık. 21 aracı 4 milyon liraya aldık şu an o araçların bedeli 10 milyon lirayı geçmiş durumda. 2 yıl içinde pet sektöründeki en büyük dağıtıcı firma olabilecek potansiyeldeyiz ve buna adayız. Türkiye’de şu anda ilk 5 firma içerisinde yer alıyoruz” açıklamalarını yaptı. Dijitalleşmeye de dikkat çeken Ömür, “Türkiye’de dijitalleşmeye en fazla harcama yapan ilk 50 firma arasında 15 milyon liralık yatırımla Bentaş Bentonit ilk sırada yer aldı” bilgisini verdi.

TÜM ÜRÜNLER ÜLKEMİZDE ÜRETİLEBİLİYOR

YURTİÇİ ve yurtdışı fuarlara katılım sağladıklarını ve fuarlar sayesinde ciddi ilerlemeler kaydettiklerini söyleyen Turgay Ömür, “Fuarlarda olmamızın sebebi yeni müşteriye ihtiyaç duyduğumuzdan değil sadece sektörün öncü kuruluşu olarak orada yer almak istiyoruz. Yeni markalarımızın lansmanları yapıyoruz. Mevcut müşterilerimizle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Fuarlara yurtdışından müşteriler daha fazla gelmeye başladı. Türk ürünlerine daha fazla rağbet var. Türkiye’de pet sektörü 3 yılda yüzde 100 büyüme sağladı. Pet sektörünü kapsayan tüm araç ve gereçler Türkiye’de üretiliyor ve bu sektörde Türkiye önemli ihracatçılardan biri olacak” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kedi Kumu#Ordu#İhracat

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi