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Ekonomi
BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 01.04.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Dünyanın gözü kulağı oradaydı! BM devreye girdi, 2. Süveyş Kanalı için kolları sıvadılar

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Dünyanın gözü kulağı oradaydı! BM devreye girdi, 2. Süveyş Kanalı için kolları sıvadılar

Ever Given adlı dev kuru yük gemisi 1 hafta boyunca Süveyş Kanalı'nda karaya oturmuş ve kanalı kapatmıştı. Bu durum ticari anlamda da dünyaya ciddi zarar vermişti. Yaşananlar üzerine BM tarafından yeni adım atıldı.

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  • Süveyş kanalındaki The Ever Given felaketinden son dakika haberleri En kârlı ülke...
  • Süveyş kanalındaki The Ever Given felaketinden son dakika haberleri En kârlı ülke...
  • Süveyş kanalındaki The Ever Given felaketinden son dakika haberleri En kârlı ülke...
  • Süveyş kanalındaki The Ever Given felaketinden son dakika haberleri En kârlı ülke...
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Birleşmiş Milletler'in İsrail-Mısır sınırında Süveyş'e alternatif bir kanal açılması planlarını incelemeye başladığı belirtiliyor. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre BM yetkilileri, yeni kanalın Akabe Körfezi'nde açılması olasılığını inceliyor.

'BEŞ YIL İÇİNDE KAZILABİLİR'

Daha önce BM adına bu konuda fizibilite çalışması yapan OFP Lariol adlı uluslararası tünel açma şirketi, "2'nci Süveyş"in beş yıl içinde kazılabileceğini açıklamıştı.

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Çalışmayı yürüten ekipten Iver Shovel, "Süveyş Kanalı'nda kazı çalışmalarının başladığı 1850'lerden bu yana teknoloji önemli ölçüde değişti" dedi. Shovel, "Yeni kanalla ilgili sorun, buraya su verilmesiyle Akdeniz'deki su seviyelerinin hafif şekilde düşmesi, daha geniş ve uzun sahillerin ortaya çıkması olasılığı" diye konuştu.

Dünyanın gözü kulağı oradaydı BM devreye girdi, 2. Süveyş Kanalı için kolları sıvadılar

Guardian, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın BM Ticaret Yolları Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalardan haberdar olduğunu aktardı.

Gazeteye göre bir hükümet yetkilisi, İngiltere'nin bu projede rol oynamaya hazır olduğunu belirterek "Bu konuda uzmanlığımız var ve Kuzey İrlanda için hazırlanan taslak planlarımızı paylaşabiliriz" dedi.

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'FİRAVUNLAR KANALI'

BM'nin incelediği diğer bir olasılık da Kızıl Deniz'i Nil'e bağlayan antik Firavunlar Kanalı'nın yeniden canlandırılması. Pers İmparatoru 1. Darius döneminde açılan kanal 769 yılında kapanmıştı. Bölgede su yönetimi alanında fizibilite çalışmaları yürüten Mo Sez adlı bir uzman, bu olasılık için "heyecan verici bir öneri" dedi.

Ancak uzmanlar Nil Nehri'nin Ever Given gibi 20 bin konteyner taşıma kapasitesine sahip dev gemilerin geçişi için uygun olmayacağını söylüyor. Ancak gemilerin yükünü burada daha küçük gemilere nakledebileceği söyleniyor.

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Dünyanın gözü kulağı oradaydı BM devreye girdi, 2. Süveyş Kanalı için kolları sıvadılar

Daha önce Suriye ve Irak'tan geçecek yeni bir kanal açılması önerisi tehlikeli bulunarak reddedilmişti. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'ı Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

1869'da açılan, yılda 19 bin geminin kullandığı, Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olan 193 kilometre uzunluğundaki kanalın bir hafta süreyle kapanması Avrupa'ya mal sevkiyatına sekte vurmuştu.

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