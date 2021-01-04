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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 04.01.2021 - 08:37 | Son Güncelleme:

Dünyanın en zenginlerinden Jack Ma kayıp mı?

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Dünyanın en zenginlerinden Jack Ma kayıp mı?
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İngiltere'de medya dünyanın en zengin iş adamlarından Jack Ma'nın kayıp olduğundan şüpheleniyor. Jack Ma 2 aydır medyada görünmüyor.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır medyada görülmemesi "kayıp" şüphelerine neden oldu.

Jack Ma'nın Kasım ayından bu yana medyada görülmemiş olması Ant Group halka arzı nedeniyle açılan soruşturmada yer aldığı belirtilen  iş insanının nerede olduğu konusunda tartışmalara neden oldu. Ma,  kendi programı olan "Afrika İş Kahramanları" programının finalinde de  yer almamıştı.

Alibaba, Jack Ma'nın programın finalinde takvim çatışması nedeniyle  yer almadığını açıklamıştı. Ma'nın en son 10 Ekim'de Tweet atmış olması  da gazetenin dikkat çektiği unsurlar arasında yer aldı.

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