Dünyanın en zenginlerinden... Google'ın kurucu ortağından yeni şirket!

Sergey Brin, 86.5 milyar dolarlık kişisel serveti ile dünyanın dokuzuncu en zengin kişisi. İngiliz girişimci Sir James Dyson da dahil olmak üzere Asya finans merkezinde aile ofisleri açan süper zengin ailelerin koşuşturmasına katılıyor.

Aile ofisleri, varlıklı bireylerin ve klanların varlıklarını yönetmek için kurulmuş özel yatırım şirketleri olarak kabul ediliyor.

Brin'in aile ofisinin adı Bayshore Global Management'ti ve düzenleyicilere gönderilen belgelere göre, geçen yılın sonlarında Singapur'da bir ofis kurdu.

İsmi, Mountain View, California'nın Google'ın genel merkezinin bulunduğu bölüm olan North Bayshore'dan geliyor.

SÜPER ZENGİN

Brin, Singapur'un düşük vergi rejiminden ve aile ofisleri için cömert teşviklerden yararlanan en son milyarder. Singapur düzenleyicileri ayrıca bu özel yatırım şirketleri için bir dizi muafiyet sunuyor.

Singapur ayrıca, Dünya Bankası'na göre Asya'da ikinci sırada yer alarak, dünyanın iş yapmak için en kolay yerlerinden biri olarak geçiyor.

Yatırım fonu patronu Ray Dalio, Kasım ayında Singapur'da bir aile ofisi açacağını ve Dyson'ın Weybourne Group aile ofisinin 2019'da kurulduğunu açıkladı.

Birçok varlıklı aile, Asya'nın hızla büyüyen ekonomilerindeki yatırım fırsatlarından daha fazla yararlanmak istedikleri için Singapur'u da seçiyor.

Bridgewater Associates'in kurucusu Bay Dalio yaptığı açıklamada, son otuz yıldır Singapur ve Çin'de mükemmel ilişkiler kurduğunu söyledi.

Brin, gelişimi hakkında bilgi edinmek için 2016 yılında Google'ın kurucu ortağı Larry Page ile birlikte Singapur'u ziyaret etti.

1998 yılında arama devini kuran her iki kurucu da şirketin aktif yönetiminden uzaklaştı.

Sundar Pichai, 2015'ten beri Google'ın CEO'su ve 2019'da ana şirketi Alphabet'in patronu oldu.

Hükümet rakamlarına göre, Singapur'da yaklaşık 20 milyar dolar değerinde varlıkları yöneten yaklaşık 200 tekli aile ofisi var.

Singapur, siyasi gerilimlerle karşı karşıya olan Hong Kong'a rakip bir Asya merkezi olarak küresel bir üne sahip.

Milyarder Facebook'un kurucu ortağı Eduardo Saverin, 2009'da yaşamak ve çalışmak için Singapur'a taşınmıştı.