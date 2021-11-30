Dünyanın en zenginlerinden.. Dev şirketin sahibi kızını başkan yaptı

Haberin Devamı

Zara, Massimo Dutti gibi markaları barındıran çatı şirket Inditex'in kurucusu Amancio Ortega şirket için çok önemli bir karar aldı. Ortega, kızı Marta Ortega'yı şirketin yeni başkanı yaptı. Moda grubu ayrıca Salı günü yeni CEO Óscar García Maceiras'ın atandığını duyurdu.

ASİSTAN OLARAK BAŞLAMIŞTI

BBC’de yer alan habere göre, şirkette Bershka markasında asistan olarak göreve başlayan Marta Ortaga, 15 yıl boyunca çalışmıştı. Yeni görevi hakkında konuşan Ortega “Her zaman hayatımı ailemin mirası üzerine inşa etmeye adayacağımı söylemiştim” dedi.

Şirketin kendisine duyduğu güvene karşı onurlandığını ifade eden Marta Ortega, "Çocukluğumdan beri bu şirkette yaşadım ve nefes aldım ve son 15 yılda birlikte çalıştığım tüm büyük profesyonellerden bir şeyler öğrendim" dedi.

HABER SONRASI HİSSELER DÜŞTÜ

Haberin Devamı

Inditex şirketi, Amancio Ortega ve eski eşi Rosalia tarafından 1975 yılında İspanya’da kurulmuştu.

Amanco Ortega, Forbes’a göre, 77.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında. Duyurudan sonra Inditex hisseleri neredeyse yüzde 5 düştü.