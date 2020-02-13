Dünya onu konuşuyor! Dudak uçuklatan fiyata konak aldı

Insider'ın haberine göre Amazon'un sahibi geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin ismi tahtını kaybeden Jeff Bezos bu kez adından yine konuşulacak bir şeye imza attı.

Bezos, Kaliforniya Beverly Hills'te yer alan konağı 165 milyon dolara satın aldı. Bu satışla tüm zamanların en pahalı konut satış rekoru da kırılmış oldu.

WARNER BROS YÖNETİCİSİNE AİTTİ

Mülkiyet 1930'larda Warner Bros yönetici Jack Warner için tasarlanmıştı. Kendi dokuz delikli golf sahası bulunan konak daha önceden de yapımcı David Geffen'e aitti.

Bezos ve kız arkadaşı Lauren Sanchez geçtiğimiz hafta da Los Angeles'ta konut arayışında görülmüştü. REKORU MURDOCH'UN ELİNDEN ALDI

Ünlü medya patronu Rupert Murdoch, geçtiğimiz yıl oğlu Lachlan Murdoch için 150 milyon dolarlık bir konak satın almıştı.

Rupert Murdoch'un en büyük oğlu için aldığı konak neredeyse yüzde 60 indirimli alınmış buna rağmen en pahalı satış olarak tarihe geçmişti. 11 yatak odalı konak, 1930'da Sumner Spaulding tarafından Fransız Neoklasik tarzında simetrik kesim kireçtaşı dış tasarımıyla tasarlanmıştı.

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"Parti sarayı" olarak nitelendirilen konak, 1930'larda tasarlandı. 13.000 metrekarelik konakta, iki konukevi, tenis kortu, yüzme havuzu ve dokuz delikli bir golf sahası bulunuyor. Architectural Digest'e göre ayrıca bir garaj ve gaz pompaları olan bir "motor sahası" da içeriyor.