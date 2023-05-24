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Dünyanın en zengininin serveti 1 günde eridi

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#Bernard Arnault#LVMH#Servet
Dünyanın en zengininin serveti 1 günde eridi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 08:00

Dünyanın en zengin insanı olan Bernard Arnault'un serveti 1 günde 11 milyar dolar eridi.

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Zenginlerin servetleri piyasadaki karmaşık seyir nedeniyle erimeye başladı. Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault'un serveti, ABD ekonomisindeki yavaşlamanın lüks mal talebini azaltacağı endişeleri nedeniyle bir günde 11,2 milyar dolar geriledi.

LVMH'nin kurucusu olan Bernard Arnault'un serveti Avrupalı lüks mal üreticilerinin hisselerindeki yükseliş ile büyümüştü.

LVMH'nin hisseleri dün Paris Borsası'nda yüzde 5 gerilerken son bir yıldaki en büyük düşüşü yaşamış oldu.

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Lüks mal üreten Avrupalı şirketlerin piyasa değerleri dün 30 milyar dolar azaldı.

Arnault'un serveti 11.2 milyar dolarlık düşüşe rağmen 191.6 milyar dolar seviyesinde ve dünyanın en zengini unvanını halen koruyor. Arnault'un serveti bu yıl 29,5 milyar dolar artmıştı.

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#Bernard Arnault#LVMH#Servet

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