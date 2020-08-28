Dünyanın en zengininden yeni rekor

Bloomberg Billionaires endeksine göre , şirketin hisseleri yükselirken Çarşamba günü Amazon CEO'sunun serveti tahmini 202 milyar dolara ulaştı. Ocak ayından bu yana yaklaşık 87 milyar dolar arttı.

Bezos'un servetindeki patlayıcı büyüme, Amazon'daki holdingleri tarafından yönlendiriliyor . Refinitiv'in verilerine göre şirketin hisseleri son üç ayda yaklaşık% 25 ve bu yıl şu ana kadar% 86 arttı.

CNN International'ın haberine göre 2017'de gezegendeki en zengin kişi oldu . Ve geçen ay, tahmini net değeri, yeni bir küresel zirveye işaret ederek neredeyse 172 milyar dolara sıçradı .

YALNIZ DEĞİL

Milyarder yalnız değil diğer teknoloji, şirketlerinin mal ve hizmetlerine olan talep artmaya devam ettikçe salgın sırasında çok daha zenginleşiyor. Bu ayın başlarında, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, serveti 100 milyar doları aştığı için "centibillionaire" olarak adlandırıldı.

Net değeri 96 milyar dolar olan Tesla CEO'su Elon Musk, bu olağanüstü statüyü elde etmeye çok yakın. Microsoft kurucusu Bill Gates bunu zaten yaptı. Ve Apple CEO'su Tim Cook da kısa süre önce milyarder oldu.

Bezos'un yükselişi



Jeff Bezos Amazon'u 1995 yılında ailesine ve şahsına ait 100 bin dolar civarında bir sermaye ile başlattı.

Otuz yaşında internet kullanımındaki hızlı artışa dair rakamları gördükten sonra bir bankerlik şirketindeki işinden ayrılıp bu alanda girişim yapmaya karar vermişti.

DE Shaw adlı bankerlik şirketinde tanışıp evlendiği ve birlikte 4 çocuk sahibi olduğu eşi roman yazarı MacKenzie Scott Bezos'un yardımıyla girişimini başlattı.

2013'de yayımlanan Brad Stone'un kaleme aldığı "Her şey dükkanı: Jeff Bezos ve Amazon Çağı" başlıklı biyografisine göre, kuruluşunun üzerinden daha bir ay geçmeden Amazon, ABD'nin bütün eyaletleri ve 45 farklı ülkeden sipariş alıp iletmeye başlamıştı.

Amazon ilk beş yılının sonunda müşterilerinin sayısını 180 binden 17 milyona çıkardı. Cirosu 511 bin dolardan 1 milyar 600 milyon dolara çıktı.

Büyük yatırımcılar akın akın şirketten hisse almaya koştular.

1997 yılında hisseleri halka açıldığında 54 milyon dolarlık hisse satıldı ve Bezos'u şirketi kurduğunda tek tek siparişleri paketleyen biriyken, 35 yaşına varmadan dünyanın en zenginlerinden birine dönüştürdü.

1999'a gelindiğinde Time dergisi Bezos'u gelmiş geçmiş en genç Yılın Kişisi seçti ve "siber ticaretin kralı" unvanını verdi.