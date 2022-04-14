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Dünyanın en zengini Musk, Twitter'ın hepsini almak istiyor

#Elon Musk#Twitter#Şirket
Dünyanın en zengini Musk, Twitterın hepsini almak istiyor

Milyarder iş adamı Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın almak için teklifte bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın en büyük ortaklarından olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk şimdi de şirketin tamamını satın almak için harekete geçti.

Musk, şirketi satın alıp borsadan da çıkaracağını söyledi.

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YÜZDE 9.1'İ MUSK'IN

Elon Musk'a ait olan kısım SEC'e yapılan bildirime göre yüzde 9.1 ve hisse sayısı da 73 milyon 115 bine ulaştı. Musk hisselerin tamamını almak için şirkete mektup gönderdi.

Musk mektubunda hisse başına 54.20 dolar teklif ettiğini, en iyi ve nihai teklifinin bu olduğunu ve satın alma gerçekleşirse borsadan çıkmasının gerektiğini belirtti.

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TEKLİF REDDEDİLİRSE NE OLACAK?

Twitter'ın teklifi reddetmesi halinde mevcut hisse pozisyonu konusunu da yeniden vurgulayacağını belirten Musk'ın bu açıklamalarının ardından hisse yüzde 13,6 oranında değer kazandı.

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#Elon Musk#Twitter#Şirket

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