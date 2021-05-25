MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünyanın en zengini Bernard Arnault oldu
GeriEkonomi Dünyanın en zengini Bernard Arnault oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.05.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

Dünyanın en zengini Bernard Arnault oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyanın en zengini Bernard Arnault oldu

Dünyanın en zenginleri listesi neredeyse her hafta el değiştirirken son güncelleme ile birlikte moda devi Bernard Arnault 186.3 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u geçerek birinciliği aldı.

Fransız iş adamı Bernard Arnault'un net serveti 186.3 milyar dolara ulaştı. Dünyanın en zengini unvanı böylece Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan el değiştirmiş oldu.

Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) hisseleri bu gelişme ile hafif de olsa güçlenmeye başladı. Forbes'a göre Arnault'un kişisel serveti de 600 milyon dolardan fazla yükseldi. LVMH'nin piyasa değeri de 320 milyar dolara çıktı.

14 AYDA 110 MİLYON DOLAR ARTIRDI

Moda kralı Arnault servetini sadece 14 ayda 110 milyon doların üzerinde artırmış oldu. Milyarder iş adamı Jeff Bezos'u ise sadece 300 milyon dolarla geçmiş oldu.

ELON MUSK'I DA YIKIP GEÇMİŞTİ

Milyarder iş adamı Elon Musk'ı da geçtiğimiz haftalarda geçen ve ikinciliğe oturmuş olan Arnault'un hızlı yükselişi durdurulamıyor.

 Milyarderler listesinin zirvesinde yer alan servetler, esas olarak hisse senedi varlıklarından oluşuyor, yani değerleri piyasadaki değişikliklerle birlikte günlük dalgalanma gösteriyor.

BİRBİRİNDEN PRESTİJLİ MARKALARA SAHİP

72 yaşındaki Arnault, 70'den fazla lüks markadan oluşan portföyünde Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior ve Givenchy gibi markaların sahibi olan Fransız lüks ürünler firması LVMH sayesinde servetinin son 14 ayda 110 milyon dolardan fazla arttığını gördü.

Dünyanın en zengini Bernard Arnault oldu

Gizli belgeler sızdı: Dünyanın en zengin insanı Twitter ordusu kurmuş
Gizli belgeler sızdı: Dünyanın en zengin insanı 'Twitter ordusu' kurmuş!

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi