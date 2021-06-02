Dünyanın en yüksek ücretli işleri! Bu mesleklerde çalışanlar çok kazanıyor

Dünyadaki en iyi gelecek hangi kariyer ve işlerde, medyan maaşlar açısından dünyanın en iyi meslekleri hangileridir ve mesleklerin gelecekteki durumu ne olacak sorularının yanıtları her sene birçok araştırma ekibi tarafından veriliyor. Genel olarak pandemiyle dünyada birçok alışkanlık değişirken, mesleklerde de değişimler yaşandı.

Araştırma şirketleri dünya çapındaki yaptıkları araştırmada geçtiğimiz yıllarda bilişim sektörünün parlayacağını ifade etmişti. Yükselişini teknoloji alanı sürdürürken, diğer mesleklerin de çok kazandıranları belli oldu.

* Araştırma verileri için ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Investopedia, Payscale, Glassdoor, ABD’nin ünlü kariyer sayfası Indeed ve IPEDS ile NCES kullanıldı.

TIP LİSTEDE YİNE İLK SIRALARDA

Genel araştırmalarda ilk sırada cerrahlar yer alıyor. Cerrahlar tüm dünyada en iyi ücretli işlerden birine sahip. Covid 19 salgınıyla artan kaygı bozuklukları da psikiyatristleri ikinci sıraya taşıyor. Diğer bir en çok kazanan meslek ise tıp alanında diş hekimlerine ait.

Indeed verilerine göre ilk 5’te kardiyologlar, anestezi uzmanları, ortodontistler, psikiyatristler ve cerrahlar yer alıyor.

ORTALAMA MAAŞLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

En çok kazanan meslek gruplarının yıllık ortalama gelirleri 125 bin dolarla 252 bin dolar arasında değişiyor.

Bu meslekler arasında ayrıca bilgi sistemi yöneticileri, mühendisler (mimari ve petrol mühendisleri), hakimler, pilotlar, pazarlama ve satış yöneticileri yer alıyor.

Indeed araştırmasına göre ise en çok kazanan 10 mesleğin yıllık ortalama geliri 191.931 dolardan başlıyor ve 351 bin 827 dolara kadar yükseliyor.

HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER TEKNOLOJİDE

Hepimizin bildiği gibi teknoloji sektörü en hızlı büyüyen sektörlerden biri. Glassdoor tarafından2019’da yapılan araştırmada teknolojideki hareketliliğe ve gelişime yer verilmişti.

Bugüne baktığımızda da listede şu meslekleri görüyoruz;

Yapay zeka yöneticisi, BT program yöneticisi, Java geliştiricisi, veri bilimcisi, bulut mühendisi, analitik yöneticisi gibi meslekler karşımıza çıkıyor.

Yıllık maaşları 100 bin dolarla 150 bin dolar arasında değişiyor.

TIP VE BİLİŞİM DIŞINDA KALAN MESLEKLER

Tıp ve bilişimin dünyada ne kadar değerli olduğunu gördük. Bu durum bir süre daha değişmeyeceğe benziyor. Ancak yine de çok kazanan diğer meslekleri de şöyle sıralayabiliriz:

Mimar, pazarlama direktörü, satış müdürü, operasyon direktörü, finansal planlama, yönetim danışmanları, öğretim üyeleri, aşçılık, avukatlık, otel müdürlüğü, halkla ilişkiler alanı, mali müşavirlik ve iş geliştirme.

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