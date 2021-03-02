Dünyanın en uzun taş köprüsü için restorasyon çalışmaları başlıyor

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, UNESCO Somut Varlıklar Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, bulunduğu ilçeyle aynı adı taşıyan tarihi Uzunköprü’nün restorasyonu için ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, bakım ve onarım çalışmalarına kısa sürede başlanacağını söyledi.



AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, Sultan 2'nci Murad'ın emriyle 1444 yılında yaptırılan, dünyanın en uzun tarihi taş köprüsü olan ve UNESCO Somut Varlıklar Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Uzunköprü’nün restorasyonu için ihale aşamasının tamamlandığını belirterek, önümüzdeki günlerde tadilat işlemlerinin başlayacağını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Uzunköprü’nün onarım ihalesinin sözünü aldıklarını kaydeden İba, “Söz verdiğimiz gibi ihale sürecinin de tamamlanmasıyla Uzunköprümüzün onarımını en kısa sürede bitirerek, güzel bir görünüme kavuşturacağız. İlk aşama olarak taş köprünün giriş kısmına şantiye kurulacak. Tarihi taş köprümüzü en kısa sürede hak ettiği değerine kavuşturacağız. Ne zaman Edirne ile ilgili bir proje için Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza gitsek müjdeli haberlerle döndük. Bizleri hiçbir zaman boş çevirmediler. Trakyamız ve Edirnemizin daha iyi noktalara gelmesi ve hak ettiği hizmetleri alması adına proje ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne bizlere her daim destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a ve Uzunköprümüzün onarılması konusunda sürecin her aşamasını takip edip, hızlandıran ve bizleri bilgilendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na Edirnemizdeki vatandaşlarımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Edirnemize hayırlı olsun” dedi.