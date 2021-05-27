Dünyanın en pahalı otomobili değişti! Tam 20 milyon sterlin...

Lüks otomobil markası Rolls-Royce yeni otomobili Boat Tail'i bugün tanıttı. 20 milyon sterlin değerindeki araç sahibine özel olarak tasarlandı.

Rolls-Royce'un yeni aracı 2019 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda satılan 11.5 milyon sterlinlik Bugatti'nin La Voiture Noir modelini geride bırakarak dünyanın en pahalı otomobili oldu.

Aracın arka kısmında bir yemek takımı, döner kokteyl masaları, sandalyeler ve hatta kendiliğinden açılan bir güneş şemsiyesi bulunuyor. Rolls-Royce özel tasarım olarak üretilen aracın sahiplerinin ismini ise açıklamadı.

Tasarımda 20. yüzyılın başlarındaki zarif J-Serisi yatlarından ve sırasıyla onlardan ilham alan 1920'lerin ve 30'ların orijinal 'Boat Tail' Rolls-Royce'larından esinlenildiği belirtildi.

Soldan direksiyonlu olan aracın arka bölümünün sol kısmında iki şişe şampanyayı hassas bir sıcaklıkta saklamak için özel bir buzdolabı yer alıyor. Söz konusu bölümde 4 adet bardak ve peçete gibi malzemeler içinde yer bulunuyor.

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