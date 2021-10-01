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Dünyanın en pahalı okulu olarak bilinen Le Rosey'de skandal iddialar

#Le Rosey#Skandal#Türkiye
Dünyanın en pahalı okulu olarak bilinen Le Roseyde skandal iddialar

Dünyanın en pahalı olarak nam salan Le Rosey büyük bir skandalla çalkalanıyor. Türkiye'de sayılı ailenin çocuğunu okutma imkanı bulduğu Le Rosey'in Türkiye sorumlusunun kendisini İngiltere’den doktoralı ve İngiliz olarak tanıttığı ortaya çıktı. Jan Caller ismi ile kendisini tanıtan Gülcan Gülhan’ın ünlü ailelerden okul masrafının yüzde 30’u kadar komisyon istediği de iddia ediliyor. Okulun ünlü mezunları arasında Belçika Kralı II. Albert, İran Şahı, Monako Prensi Rainier ve Mısır Kralı Faruk gibi isimler bulunuyor.

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Le Rosey'nin Türkiye sorumlusu Jan Caller ismini kullanan Gülcan Gülhan'ın kendisini ailelere tanıtırken İngiltere'den doktoralı ve İngiliz olarak takdim ettiği ancak doktora sahibi olmadığı, Erzincan Ticaret Lisesi'nden mezun olduğu ortaya çıktı.

Gülhan'ın öğrencilerin aileleriyle doktoralı kimliğiyle eğitim danışmanı olarak anlaşma yaptığı öğrenildi. Le Rosey'nin Türkiye temsilcisi hakkındaki bu gerçeği öğrenen bazı aileler yaptıkları araştırmanın sonucunda adı geçen kişinin lise mezunu olduğunu anlamaları üzerine tepkilerini ve kandırıldıklarını Le Rosey'e ilettiler.

TANITIM DAVETİNE ÇOK SAYIDA ÜNLÜ KATILMIŞTI

Ailelerin ulaştığı bilgilere göre Gülcan Gülhan'ın (Jan Caller'ın) doktoralı eğitim danışmanlığı sıfatıyla danışmanlıklarını üstlendiği kişiler arasında Türkiye'nin ünlü sanayici aileleri yer alıyor.

TV 100'ün haberine göre isminden eğitim gördüğü yere kadar tüm kimlik unsurları hakkında gerçek dışı bilgiler veren Jan Caller'ın geçtiğimiz günlerde Bodrum'da ünlü Caresse Otel'de verdiği Le Rosey'in kardeş okulu Le Regent'ın tanıtım davetine çok sayıda ünlü isim katılmıştı.

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Gülcan Gülhan burada da kendisini doktoralı eğitim uzmanı Dr. Jan Caller olarak medyaya takdim etmişti. Geçmiş yıllarda da bu kimliğiyle birçok etkinlik düzenleyen ve medya programları yapan Jan Caller'ın YÖK'te ve Üniversitelerarası Kurul'da herhangi bir kaydı olmadığı halde, Türkiye'de çeşitli üniversite etkinliklerinde cübbeyle görüntü verip, danışmanlık listelerinde doktor unvanıyla yer aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Gülhan hakkındaki iddialar bununla sınırlı değil. Gülhan'ın birçok ünlü aileden okul masrafının yüzde 30'u kadar ayrıca komisyon istediği öne sürüldü. Birçok ailenin de bu komisyonu ödediği iddia edildi. İddialar Le Rosey'den mezun olanların oluşturduğu WhatsApp gruplarında dile getirilirken, mağdur ailelerin şikayet başvurularını yaptığı öğrenildi.

Le Rosey yetkilileri konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Dünyanın en pahalı okulu olarak bilinen Le Rosey'de öğretmen başına 10 öğrencinin düştüğü biliniyor. Yıllık eğitim ücretinin 392 bin TL olduğu belirtilen kurum 1880 yılında kuruldu. Okulun ünlü mezunları arasında Belçika Kralı II. Albert, İran Şahı, Monako Prensi Rainier ve Mısır Kralı Faruk gibi isimler bulunuyor.

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#Le Rosey#Skandal#Türkiye