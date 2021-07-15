Dünyanın en pahalı burgeri rekor fiyata satıldı

Dünyanın en pahalı burgeri Holland'da 5 bin 964 dolara (yaklaşık 51 bin TL) satıldı. Söz konusu burger Japon wagyu bifteği, beluga havyarı, Alaska kral yengeci ve beyaz trüf gibi malzemelerden oluşuyor.

Hollandalı restoran De Daltons'un sahibi Robbert Jan de Veen, tarihin en pahalı burgerini yaratmak için ihtiyaç sahiplerinden ilham aldığını açıkladı.

Robbert Jan de Veen, Abu Dabi merkezli The National yayınına verdiği demeçte, "Kitlelerin çektiği acıları ve restoran endüstrisinin kasvetli durumunu görünce kendimi kötü hissettim. Bu nedenle, dünyanın en pahalı burgerini yaratmaya ve tüm geliri toplum için iyilik yapmak üzere hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdim." dedi.

"MALZEMELER BİRBİRİNİ ÇOK İYİ TAMAMLIYOR"

Hollanda Kraliyeti Yiyecek ve İçecek Derneği Başkanı Rober Wilemse, yüksek fiyatlı burgeri tüketme deneyimi hakkında “Malzemeler birbirini çok iyi tamamlıyor ve lezzetler yoğun” açıklamasında bulundu.

Yüksek fiyatlı ve rekorlar kitabına girmesi beklenen hamburgeri yemek için Wilemse ellerini kullandığını, çünkü malzemeleri ne olursa olsun bir insanın hamburgeri düzgün yemesinin tek yolunun bu olduğunu söylerken, “Bu burger son derece pahalı olsa da yine de ellerinizi kullanmalısınız çünkü hamburger yemenin tek yolu bu.” ifadelerini kullandı.





Veen'in “Altın Çocuk” adını verdiği burgeri hazırlamasının yaklaşık dokuz saat sürdüğü belirtildi.

Dünyanın en pahalı hamburgeri olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi, 2011’de bir Oregon restoranı tarafından satılan 4.971 dolarlık hamburgerdi.

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