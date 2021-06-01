Dünyanın en ilginç satışı! Bu kez uzaylı bedeni... Fiyatı dudak uçuklattı

NFT satışları ilk günden beri şaşırtıcı fiyatlarla gerçekleştiriliyor. 1947'de bir uzaylıya yapılan otopsi sırasında çekildiği iddia edilen siyah beyaz film karesi, NFT tabanlı satışa çıkarıldı. Açık arttırmayla yapılacak satış için fiyat 1 milyon dolar olarak belirlendi.

Roswell UFO kazası diye bilinen esrarengiz olayla ilişkili olduğu iddia edilen bir kare için verilen rakam oldukça yüksek kabul ediliyor.

1947'DE MEYDANA GELMİŞTİ

1947 yılında ABD'nin New Mexico eyaletinin Roswell şehrinde meydana geldiği öne sürülen kazada Roswell kasabası şerifi, ABD ordusuna anlam verilemeyen bir cismin bir çiftlik arazisine düştüğünü bildirmişti.

Basında bu cismin bir UFO olduğu iddiaları yer almış ama ABD'li yetkililer bunları reddederek, düşen cismin bir meteoroloji balonu olduğunu söylemişti. NFT'ye dönüştürülen karede bir otopsi masasında uzandığı görülen uzaylının işte bu UFO'da bulunduğu ve kazada hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

BELGESEL FİLMDEN ALINDI

Görüntüler, ilk kez 1995'te Fox televizyonunda Alien Autopsy: Fact or Fiction (Uzaylı Otopsisi: Gerçek ya da Kurgu) ismiyle yayımlanan bir belgeselde gösterilmişti. Görüntülerin sahibi Britanyalı film yapımcısı Ray Santilli'ydi. Santilli, bunları 1992'de, emekli bir askeri kameramandan aldığını söylemişti.

Santilli filmin gerçek olduğunu iddia etse de birçok uzman ona katılmadı. Üstelik John Humphreys adlı bir heykeltıraş ve özel efekt tasarımcısı, 2006'da bu yaratığı kendisinin tasarladığını, hatta görüntülerde kendisinin de yer aldığını itiraf etmişti.

Bununla birlikte, bir CIA bilim insanı Kit Green ise açıklamasında "Uzaylı Otopsi filmi/videosu gerçektir, uzaylı kadavrası gerçektir ve filmde/videoda görülen kadavra, 1987/88 Pentagon brifinginde gördüğü fotoğraflarla aynı" dedi.

AÇIK ARTIRMADA TEKLİF VEREN ÇIKMADI

Sanal pazar Rarible'da satışa çıkarılan bu kare için minimum teklif fiyatı ise 450 Ethereum. Bu da şu an için yaklaşık 1 milyon dolara denk geliyor.Henüz teklif veren kimse bulunmuyor. Açık artırmanın yaklaşık 10 saat sonra sona ereceği ifade ediliyor.

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