‘Dünyanın en geniş uçuş ağı İstanbul’da’

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2002’den bu yana aktif havalimanı sayısını 26’dan 57’ye yükselttiklerini, belirten Bakan Uraloğlu, “Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle hareket ederek ülkeyi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük” dedi. Uraloğlu, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının 81’den 174’e yükseldiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdık. Türk hava sahasında 2023 yılında gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14.9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19’a yükseldi. Böylece 2023 yılında Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti.” Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama 1.520 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdüğünü kaydetti.

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YOLCU KAPASİTESİ DAHA DA ARTACAK

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen de “Avrupa ve Asya’nın kesişme noktasındaki stratejik konumumuz ve 316 destinasyonda 100’den fazla havayolu ile çalışma başarımız, küresel ölçekteki etkimizi vurguluyor. Şu anda üç ana pist ve iki yedek pist ile yılda 90 milyon yolcuyu ağırlayabilen İGA İstanbul Havalimanı, yakın gelecekte Avrupa’nın ilk üçlü paralel pist operasyonuyla çığır açmaya devam edecek. İkinci faz yatırımları geçtiğimiz yıl başlamıştı, 2026’da devreye girecek ve kapasite 120 milyona çıkacak” dedi. 665 milyon Euro’luk yatırım hedeflediklerini belirten Bilgen, 665 milyon Euro’luk yatırımın yaklaşık yarısının faz iki yatırımlarını kapsadığını ifade etti.

Temiz enerjinin önemine de vurgu yapan Bilgen, “Eskişehir GES projesine 212 milyon Euro’luk önemli bir yatırım yapılıyor ve Eskişehir’de 3 milyon metrekarelik geniş bir alanda 199.32 megavatlık lisanssız güneş enerjisi santrali kurarak, dünyanın tamamen yenilenebilir kaynaklarla çalışan ilk havalimanı olmayı hedefliyoruz” dedi.