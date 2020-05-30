Dünyanın en genç milyarderiydi... Skandal ortaya çıktı

Amerikan Forbes dergisi; üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner, hakkında yeni bir yazı yayınladı. Dergi, resmi web sitesinden Jenner’ın bu servetinin kurmaca olduğunu, aslında kendi adını taşıyan kozmetik şirketinin söylendiği kadar gelir elde etmediğini iddia etti.

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics'in% 51'ini geçtiğimiz ocak ayında 1,2 milyar bir dolarlık anlaşma ile ABD güzellik devi Coty’ye satmıştı. Derginin iddialarına göre, tüm gerçekler bu satıştan sonra ortaya çıktı.

Coty tarafından son 6 ay içinde piyasaya sürülen ürünler ve elde edilen gelirler, aslında Jenner’ın söylediği rakamların gerçek olmadığını ortaya koydu.Yayınlanan bu yazıdan sonra Kylie Jenner, Twitter hesabından iddialara yanıt verdi.

“Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor” diyerek iddiaları yalanlayan Jenner, “Benim güzel bir kızım, başarılı bir işimvar ve bunu gayet iyi yapıyorum. Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten çok daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” ifadelerini kullandı.