Dünyanın en büyük şirketlerinden... İş gezisinde cinsel saldırı davasıyla çalkalanıyor

Çin merkezli Alibaba'da çalışan bir kadın iş gezisi sırasında müdürü tarafından cinsel saldırıya uğradığını ifade etti. Sonrasında ise şirket yönetimi harekete geçti. Şirket konu kamuoyuna yansıyınca bir mesaj yayınladı. Mesajda ise "politikamız, cinsel istismara sıfır tolerans tanımaktır" açıklamasında bulunuldu.

Alibaba'nın Çin'in Hanco (Hanzhou) şehrinde çalışan bir kadın çalışan Jinan kentindeki bir iş gezisinde müdürü ve Alibaba'nın bir müşterisi olan Jinan Hualian Supermarket'ten bir kişinin otel odasında tecavüz etmek amacıyla kendisine saldırdığını ifade etti.

Kadın çalışan kendisine zorla alkollü içecek içirdiklerini ve yemek sırasında ise şirket müşterisinin kendisini taciz etmesine karşın müdürün olaylara göz yumduğunu belirtti. Polise ifade veren kadın çalışan konuyu şirketin insan kaynaklarına ilettiğini belirtti. Çalışan bir sonuç alamadığını da ifadesine ekledi.

DAVANIN YÜRÜTÜLDÜĞÜ DOĞRULANDI

Alibaba'nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Daniel Zhang olayı duymasının ardından şok yaşadığını ve utandığını belirtti. Olaylara karışanların iş akdinin askıya alındığını duyuran Zhang, kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Öte yandan polis de Alibaba şirketi içerisinde bir cinsel istismar davası yürüttüklerini doğruladı.

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