Dünyanın en büyük perakendecisi Shell&Turcas Türkiye’de yatırımlarla büyüyor
Pandemi ile birlikte hayatımızda pek çok değişiklik oldu. Ekonomik düzen yeni dünya koşullarına göre şekillenirken her koşulda 24 saat çalışmak zorunda olan sektörlerin işi biraz daha zor.
Bunlardan biri de akaryakıt sektörü. Shell&Turcas CEO’su Emre Turanlı ile hem sektörün hem de şirketinin yeni koşullara nasıl adapte olduğunu konuştuk. Turanlı, Shell&Turcas’ın ilk Türk CEO’su. Göreve başlayalı 6 ay oldu. Bu sürecin ‘bazı açılardan da hareketsiz’ geçtiğini söyledi. Emre Turanlı’nın akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde yapılan satışlarla ilgili verdiği bilgiler de enteresandı. Shell&Turcas, 2020’de 2.5 milyon adet sandviç, 3 milyon adet kahve satmış!
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