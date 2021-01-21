Dünyanın en büyük perakendecisi Shell&Turcas Türkiye’de yatırımlarla büyüyor

Bunlardan biri de akaryakıt sektörü. Shell&Turcas CEO’su Emre Turanlı ile hem sektörün hem de şirketinin yeni koşullara nasıl adapte olduğunu konuştuk. Turanlı, Shell&Turcas’ın ilk Türk CEO’su. Göreve başlayalı 6 ay oldu. Bu sürecin ‘bazı açılardan da hareketsiz’ geçtiğini söyledi. Emre Turanlı’nın akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde yapılan satışlarla ilgili verdiği bilgiler de enteresandı. Shell&Turcas, 2020’de 2.5 milyon adet sandviç, 3 milyon adet kahve satmış!