MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazası açıldı
GeriEkonomi Dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazası açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazası açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazası açıldı

Yazılım şirketi AiFi, Çinin Şanghay kentinde dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazasını açtı. Yaklaşık 370 metre karelik mağazada, 200 kamera kullanılıyor.

Yazılım şirketi AiFi, Çinin Şanghay kentinde dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazasını açtı. Yaklaşık 370 metrekarelik mağazada, müşterilerin kasa kullanmadan alışveriş yapabilmeleri için yaklaşık 200 kamera kullanılıyor.

YAPAK ZEKA ÜRÜNLERİ TANIMLIYOR

Müşterilerin ürünleri ne zaman aldıkları ve ne zaman bıraktıkları algılanıyor ve otomatik olarak oluşturulan sepetler böylelikle güncelleniyor. Müşteri mağazayı terk ettiğinde AiFi uygulama aracılığıyla dijital bir makbuz gönderiliyor. Insider'a konuşan AiF'inin CEO'su Steve Gu, İnsanlar bir dükkana girebilir, bir şeyler alabilir ve sonra gidebilir ifadelerini kullandı. Öte yandan, otonom mağazacılığın Amazon Go'nun gelişiyle son yıllarda sıklıkla bahsi geçtiği ifade edilirken Gu, AiF'inin farkının bir perakendeci olmaması olduğunu dile getirdi. Bunun yerine AiF'inin bir yazılım şirketi olduğu, yapay zeka (AI) teknolojisini üçüncü taraf perakendecilere sattığı ve Amazon Go mağazalarının Amazon tarafından işletildiği ifade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi