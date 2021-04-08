Dünyanın en büyük blok satışlarından biri gerçekleşti

Hong Kong Borsası'nda Prosus NV, Çinli internet devi Tencent Holdings'in hisselerinde dünyanın ikinci büyük blok hisse satışını gerçekleştirdi.

Blok alım satım işlemleri genellikle halka açık borsalar yerine doğrudan büyük kurumsal yatırımcılar arasında düzenlenir.

Amsterdam merkezli Prosus, Tencent'in yüzde 2'si oranındaki hisseleri, 629,50 HK Dolar olan önceki günkü kapanış fiyatının yüzde 5,5 altında, 595 HK Dolar fiyatla sattı. Prosus bu satışa rağmen yüzde 29 civarında pay ile Tencent'in en büyük ortağı olmaya devam etti.

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Prosus, yüzde 28,9 ile Tencent'in en büyük tek hissedarı olmaya devam edecek. Ancak, Hong Kong listeleme kurallarına göre oy haklarının en az yüzde 30'una sahip olan yatırımcılara verilen hakim hissedar statüsünü kaybedecek.

Prosus'un ana şirketi Naspers, 2001 yılında Tencent'teki yüzde 46,5 hissesi için 32 milyon dolar ödedi. Kalan hissesi şimdi 221 milyar dolar değerinde.

Anlaşma, Prosus'un nakit rezervlerini önemli ölçüde artıracak. Amsterdam merkezli yatırım şirketi , geçen yılın sonunda 4,3 milyar dolarlık net nakit pozisyonu bildirdi.

Prosus yaptığı açıklamada, "Prosus, satıştan elde edilen gelirleri büyümeye yatırım yapmak için finansal esnekliğini artırmak ve ayrıca genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. En büyük blok satışlardan ikincisi olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Ayrıca en az önümüzdeki üç yıl boyunca daha fazla Tencent hissesi satmayacağını açıkladı.

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