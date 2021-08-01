Dünyanın en büyüğü olacak! İlk kaynağı Bakan Varank yaptı

Altınova ilçesindeki Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı'nın temel atma töreninin ardından Cemre Tersanesi'ne geçen Bakan Varank, faaliyetlerle ilgili bilgi alıp çalışanlarla sohbet etti.

Varank, Cemre Tersanesi tarafından Norveç'e ihraç edilecek ve 2023 yılında teslimi planlanan dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı.

Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek, Bakan Varank ve beraberindekilere sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra Gürdesan Tersanesi'ne geçen Varank, üretim faaliyetleri konusunda bilgi aldı.

YENİ OSB İNŞAATINDA İNCELEME

Bakan Varank, daha sonra Çiftlikköy ilçesinde yeni kurulan ve ilerleyen aylarda 60 sanayi tesisinin temelinin atılacağı Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) geçti.

Varank, 150 hektarlık alanda devam eden birinci etap inşaatında inceleme yaptı, altyapı çalışmalarıyla ilgili İMES OSB Başkanı Direnç Özdemir'den bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve beraberindekiler, ziyaretin ardından akrilik elyaf üretimi yapılan AKSA Akrilik Kimya Sanayi AŞ ile Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa İleri Kompozit Malzemeleri Sanayi Ltd. Şti. firmalarında incelemelerde bulundu.

Varank'ın ziyaretlerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ile diğer ilgililer eşlik etti.

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